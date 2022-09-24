Война все спишет – правительство России повысит тарифы на ЖКУ с декабря и сразу на 9 процентов (но по факту будет гораздо больше)

Правительство РФ переносит индексацию на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года, сообщило Минэкономразвития. Тарифы вырастут в пределах 9 процентов (без учета местных повышающих коэффициентов и второй раз за год).

Правительство проведет ежегодную индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года, говорится в сообщении Минэкономразвития. Соответственно, в 2023 году индексация проводиться не будет, следующая пройдет 1 июля 2024 года.

Предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране якобы не превысит 9%, сообщило министерство. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рублей с 1 декабря, утверждает ведомство.

В Ярославской области итоговый рост тарифов за год может составить 18 процентов (на 6,5% были повышены с 1 июля).

В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация в целом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (совокупного платежа граждан за коммунальные услуги) не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%. В частности, оптовые цены на газ для населения предполагалось увеличивать на 3% ежегодно с июля в 2022–2024 годах, а тарифы на электроэнергию — на 5%.

Минэкономразвития объясняет, что опережающая индексация тарифов (второй раз за год) якобы нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».

– Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения, — отмечается в его комментарии.

С 2017 года ограничения на рост регулируемых тарифов для населения в целом определялись путем индексации с ориентацией на уровень прогнозной (целевой) инфляции с применением отраслевых коэффициентов эффективности (подход «инфляция минус»), отмечалось в докладе НИУ ВШЭ о тарифной политике в коммунальной сфере в 2020 году. Однако сейчас от этого подхода пришлось отступить. На 2023 год Минэкономразвития прогнозирует рост потребительских цен на 5,5%. По итогам 2022 года инфляция должна составить 12,4%.

– Изменение тарифов на ЖКХ происходит на основании прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития, — отметила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Однако этот прогноз пока не опубликован в полном документальном виде.

– Существующая система тарифного регулирования не допускает увеличение совокупного платежа за «коммуналку» граждан больше, чем на величину инфляции, — указали в ФАС. — ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста.