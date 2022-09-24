 

До конца года в Москве установят около 800 остановок

24.09.2022, 6:41, Разное
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Транспортная система Москвы
ничуть не отстает от транспортных систем ведущих европейских городов. Особое
внимание власти города уделяют развитию общественного транспорта, который
обеспечивает непрерывную жизнедеятельность многомиллионного города. По узким улицам
и широким магистралям российской столицы ездят современные, комфортабельные
автобусы, электробусы, трамваи. Параллельно в городе продолжается масштабный
проект пр расширению метро.

В текущем месяце пассажирский
поток городских автобусов и электробусов значительно вырос. В сентябре 2022
года москвичи пользовались данными видами общественного транспорта на 16% чаще,
чем в августе. Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на генерального
директора ГУП “Мосгортранс” Николая Асаула.

“В целом пассажиропоток
наземного транспорта Мосгортранса сейчас на 16% больше, чем в августе.
Ежедневно наши автобусы и электробусы перевозят более трех миллионов пассажиров
в сутки”, – отметил чиновник.

По его словам, сегодня
“Мосгортранс” показывает, что общественный транспорт – это разумная и
экологичная альтернатива личным автомобилям. Ранее Николай Асаул сообщил, что
его ведомство тестирует мобильное приложение для водителей “Идеальный парк”.
Оно предназначено для цифровизации перевозок.

Важно отметить, что до конца года
в Москве установят около 800 остановок для общественного транспорта. Постепенно
город переходит от устаревших к современным павильонам.

Установить новые остановочные
пункты планируется в местах, где благоустраивают улицы, а также открывают новые
станции метро и Московских центральных диаметров. Павильоны, к слову, оснащены
всем необходимым для удобства пассажиров.

В них установлены большие карты и
расписания маршрутов, электронные табло, подсветка, зарядка для телефонов,
камеры видеонаблюдения. И если в 2022 году подобных объектов будет установлено
800 штук, то к концу 2024 году их количества планируется довести до пяти тысяч
единиц.

Кстати, производят новые
павильоны в Москве, в основном на Сокольническом вагоноремонтно-строительном
заводе. Срок эксплуатации остановок общественного транспорта – семь лет.


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