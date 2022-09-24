До конца года в Москве установят около 800 остановок

Транспортная система Москвы

ничуть не отстает от транспортных систем ведущих европейских городов. Особое

внимание власти города уделяют развитию общественного транспорта, который

обеспечивает непрерывную жизнедеятельность многомиллионного города. По узким улицам

и широким магистралям российской столицы ездят современные, комфортабельные

автобусы, электробусы, трамваи. Параллельно в городе продолжается масштабный

проект пр расширению метро.

В текущем месяце пассажирский

поток городских автобусов и электробусов значительно вырос. В сентябре 2022

года москвичи пользовались данными видами общественного транспорта на 16% чаще,

чем в августе. Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на генерального

директора ГУП “Мосгортранс” Николая Асаула.

“В целом пассажиропоток

наземного транспорта Мосгортранса сейчас на 16% больше, чем в августе.

Ежедневно наши автобусы и электробусы перевозят более трех миллионов пассажиров

в сутки”, – отметил чиновник.

По его словам, сегодня

“Мосгортранс” показывает, что общественный транспорт – это разумная и

экологичная альтернатива личным автомобилям. Ранее Николай Асаул сообщил, что

его ведомство тестирует мобильное приложение для водителей “Идеальный парк”.

Оно предназначено для цифровизации перевозок.

Важно отметить, что до конца года

в Москве установят около 800 остановок для общественного транспорта. Постепенно

город переходит от устаревших к современным павильонам.

Установить новые остановочные

пункты планируется в местах, где благоустраивают улицы, а также открывают новые

станции метро и Московских центральных диаметров. Павильоны, к слову, оснащены

всем необходимым для удобства пассажиров.

В них установлены большие карты и

расписания маршрутов, электронные табло, подсветка, зарядка для телефонов,

камеры видеонаблюдения. И если в 2022 году подобных объектов будет установлено

800 штук, то к концу 2024 году их количества планируется довести до пяти тысяч

единиц.

Кстати, производят новые

павильоны в Москве, в основном на Сокольническом вагоноремонтно-строительном

заводе. Срок эксплуатации остановок общественного транспорта – семь лет.