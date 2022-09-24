 

Где искать дешевые квартиры в Подмосковье

24.09.2022, 6:40, Разное
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Дорожающее жилье в Москве вынуждает столичных покупателей обратить внимание на новостройки Ближнего Подмосковья, расположенные не далее 20 км от МКАД. Здесь в продаже находится 77 жилых комплексов, или более 9 тыс. квартир и апартаментов общей площадью почти 900 тыс. квадратных метров.

Больше всего жилья – 29% – представлено в жилых комплексах в городском округе Ленинский. По объему предложения также лидируют Люберецкий г.о. и Одинцовский.

Только треть новостроек находится на начальном этапе строительства. Строительства более половины жилых комплексов подходит к концу. В предложении, как и в столице, преобладают лоты с отделкой – 67% от всех квартир.

Средняя стоимость “квадрата” в новостройках Ближнего Подмосковья к сентябрю составила 183 тыс. рублей. Самые низкие цены зафиксированы в Лыткарино (131 тыс. рублей) и Балашихинском г.о. (136 тыс. рублей). Самые дорогие квартиры, по цене 223 тыс. рублей за кв. м, традиционно предлагаются в Одинцовском г.о. Это единственный округ, где стоимость “квадрата” превышает отметку в 200 тыс. рублей.

Цены на квартиры в ближнем Подмосковье начинаются от 5,7 млн рублей. Средняя стоимость лотов – 8,4 млн рублей.

У покупателей наибольшим спросом пользуется район Ленинский, на который в августе пришлось 23% от всех сделок с подмосковными новостройками. Сами популярными проектами в данной локации являются квартал “Горки Парк” и микрорайон “Пригород лесное”.

На втором месте по количеству сделок оказались Люберцы, где особенно активные продажи продемонстрировал комплекс “Томилино парк”. В занявшем третье место г.о. Красногорский были востребованы квартиры в комплексе “Ильинские луга”, а также микрорайоне “Большое Путилково”.


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