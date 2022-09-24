Мнение: О первой и последней путинской мобилизации

Первая после Великой Отечественной войны мобилизация в России как-то, но идёт. Те, кто побогаче и поумнее выстроились в очередях на пограничных пунктах пропуска, остальные, которым деваться некуда, прощаются с близкими у военкоматов с мрачной и угрюмой обречённостью. И роликам сим уже несть числа.

Но всё же есть основания считать эту мобилизацию — уже и последней. Почему?

Пусть громко говорят «холодные числа».

Глава Минобороны Сергей Шойгу обозначил мобилизационный резерв России верхней планкой в 25 млн чел. Сложно сказать, откуда взялась эта цифра: мужчин в России от 20-ти (возраст, к которому абсолютное большинство призванной молодёжи уже гарантированно покидает срочную службу в ВС РФ) до 50-ти (предельный возраст пребывания на военной службе для всех, чьё воинское звание ниже полковника или каперанга) 32 млн чел. Выходит, примерно 7 млн чел мужиков к «полтиннику» становятся либо потеряшками для военкомов, либо инвалидами. Что уже говорит о «качестве» сильного пола в России.

Но при анализе мобилизационного ресурса следует ориентироваться всё же на другую статистику.

А. На потребности войск, задействованных в спецоперации. Тут понятно, что необходим в первую голову рядовой и сержантский состав. Во вторую — младший офицерский. В среднем получается, что рядовых и сержантов нужно мобилизовать в 7-8 раз больше, чем офицеров. То есть, из заявленных 300 тыс. чел. — примерно 265 тыс. чел. Из чего логично следует «Б».

Б. Нужно смотреть и считать запасников первого разряда: это рядовой и сержантский состав в возрасте до 35 лет. Тут статистика подсказывает, что мужчин от 20-ти до 35-ти в России всего 14,8 млн чел. Получается, из этой когорты нужно мобилизовать примерно каждого 20-го. Уже в пять раз сложнее. Но и это ещё не всё, ибо имеется дополнительный критерий: «служившие в армии». Поэтому — «В».

В. В среднем в России призыв в Вооружённые силы последние 10 лет не превышал 300-310 тыс. чел в год. В 2004-2011 гг. он был выше — около 400 тыс. чел в год. Округлённо можно предположить, что за это время через Армию прошли примерно 5,5 млн чел.

Из них примерно 600 тыс. остались на военную службу по контракту. Ещё около 1 млн чел поступили на службу в МВД и Росгвардии, исходя их штатной численности этих ведомств. Примерно 300 тыс. чел. — прочие «силовые» ведомства, от МЧС и ФСИН до ФСБ и ФССП. Ещё примерно 200 тыс. чел — инвалиды, а около 100 тыс. чел. — «сидельцы». В общем, на круг остаётся чуть более 3 млн чел. потенциальных «мобиков». И вот из них придётся забрить лоб уже каждому десятому. Что, в принципе, составляет мобилизационный предел для любой страны.

Дальше у властей остаётся «непростой» выбор. Либо расширять категории мобилизованных, рискуя через пару месяцев завалить страну тоннами «похоронок» — ну какой танкист из, к примеру, 50-летнего тракториста? — либо применять ТЯО с непредсказуемыми, но однозначно катастрофическими последствиями. Либо, наконец, садиться за стол переговоров «без предварительных условий», как старший китайский товарищ приказал.

Что выберут власти?

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