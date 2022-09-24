В Минцифры обещали назвать специальности с отсрочкой от мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября опубликует рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для предоставления отсрочки от частичной мобилизации, сообщило ведомство.

«Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет доступна на следующей неделе на портале «Госуслуг».

Накануне правительство столицы запустило чат-бот для Telegram для ответов на вопросы по частичной мобилизации. В четверг в РФ заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В российском военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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