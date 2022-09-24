ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку, над городом прогремело четыре взрыва, сообщили в администрации населенного пункта в Херсонской области.

«В Новой Каховке работает ПВО: четыре воздушных взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Накануне задержанный бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук рассказал, что жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту в совершении серии терактов в Херсонской области.

Напомним, в ночь на вторник российская ПВО отразила два удара ВСУ по Новой Каховке.

—