 

Жители Эстонии на ожиданиях блэкаута стали скупать электрогенераторы

24.09.2022, 5:40, Новости дня
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Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

«Премьер-министр [Эстонии Кая Каллас] – отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию», – сказал ERR менеджер по Bauhof Свенн Милли, слова которого приводит РИА «Новости».

По данным портала, жители Эстонии стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.

«[В пятницу] мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10% увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены», – отметил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.

Работники Спасательного департамента Эстонии напоминают о важности подготовки к кризисным ситуациям. На черный день в запасе должны быть батарейки, фонарики, внешние аккумуляторы, радио, сухая пища, лекарства, а самое главное – питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Следует быть готовыми и к отключению канализации.

«Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», – советует эксперт Спасательного департамента Микко Виркала.

В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала эстонцев готовиться к проблемам с электроснабжением.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться «энергонезависимости от России». Ранее Литва прекратила импорт российской электроэнергии. Газета ВЗГЛЯД писала о дефиците электричества в Евросоюзе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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