В Москве работают уже 124 зарядные станции для электромобилей

Сегодня

Москва по уровню комфорта и технического оснащения ведущие мегаполисы западного

мира. И особняком в этом деле стоит транспортная система многомиллионного

города. Благо, власти российской столицы прикладывают огромные усилия для

модернизации дорог, строительства новых станций метро, а также для увеличения

числа электромобилей, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на экологии

города.

В

столичном регионе действует программа “Энергия Москвы”. Одной из ее

приоритетных задача является сокращение вредных выбросов в атмосферу, именно

для этого московские власти стимулируют рост числа электротранспорта. В

частности, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей.

Сегодня

в столице работают уже 124 зарядные станции для электромобилей, приближая

будущее, в котором граждане пользуются исключительно экологичными видами

транспорта. Всего же с момента запуска проекта “Энергия Москвы”

граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.

Об

этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного

департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В

ведомстве подчеркнули, что все зарядные станции будут выполнены в едином

формате и отвечать высоким стандартам.

“В

рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем реализовывать проект

“Энергия Москвы” – в столице работает уже 124 новые зарядные станции

для электромобилей, с начала запуска проекта пользователями уже совершено более

51 тысяч зарядных сессий”, – отметил заместитель главы столичного региона

по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К

слову, власти Москвы стараются максимально облегчить работу для потенциальных

операторов заправочных станций. Так, в профильном ведомстве сообщили, что

представители компаний могут не ходить по различным инстанциям для согласования

проектных решений. Сегодня им достаточно просто направить письмо в департамент

транспорта с планируемыми точками размещения и техническими характеристиками.

В

транспортном департаменте также напомнили, что водителям не следует занимать

парковочные места, которые предназначены только для зарядки электромобилей.