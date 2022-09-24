 

В Москве работают уже 124 зарядные станции для электромобилей

24.09.2022, 5:20, Разное
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Сегодня
Москва по уровню комфорта и технического оснащения ведущие мегаполисы западного
мира. И особняком в этом деле стоит транспортная система многомиллионного
города. Благо, власти российской столицы прикладывают огромные усилия для
модернизации дорог, строительства новых станций метро, а также для увеличения
числа электромобилей, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на экологии
города.

В
столичном регионе действует программа “Энергия Москвы”. Одной из ее
приоритетных задача является сокращение вредных выбросов в атмосферу, именно
для этого московские власти стимулируют рост числа электротранспорта. В
частности, в городе устанавливаются зарядные станции для электромобилей.

Сегодня
в столице работают уже 124 зарядные станции для электромобилей, приближая
будущее, в котором граждане пользуются исключительно экологичными видами
транспорта. Всего же с момента запуска проекта “Энергия Москвы”
граждане воспользовались новыми зарядочными станциями свыше 51 тысячи раз.

Об
этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного
департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В
ведомстве подчеркнули, что все зарядные станции будут выполнены в едином
формате и отвечать высоким стандартам.

“В
рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем реализовывать проект
“Энергия Москвы” – в столице работает уже 124 новые зарядные станции
для электромобилей, с начала запуска проекта пользователями уже совершено более
51 тысяч зарядных сессий”, – отметил заместитель главы столичного региона
по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К
слову, власти Москвы стараются максимально облегчить работу для потенциальных
операторов заправочных станций. Так, в профильном ведомстве сообщили, что
представители компаний могут не ходить по различным инстанциям для согласования
проектных решений. Сегодня им достаточно просто направить письмо в департамент
транспорта с планируемыми точками размещения и техническими характеристиками.

В
транспортном департаменте также напомнили, что водителям не следует занимать
парковочные места, которые предназначены только для зарядки электромобилей.


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