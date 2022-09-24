Собянин рассказал о строительстве трех новых линий метро

Градоначальник посетил строительную площадку Рублево-Архангельской линии метро. Она пройдет по северо-западным районам Москвы, разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую ветки, улучшит транспортную ситуацию на крупных магистралях – Новой Риге и Звенигородском шоссе.

“Рублево-Архангельская ветка метро очень важная, ею будут пользоваться около 700 тысяч человек”, – отметил Собянин.

Строители завершили проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии на участке от “Народного Ополчения” до “Звенигородской”. Эксперты полагают, что этими станциями ежедневно будут пользоваться 30-50 тысяч человек.

Протяженность строящейся линии – 21 километр. На ней будет 10 станци1. По словам мэра, это сложная работы, но важная для Москвы и ее пригородов.

Станции Рублево-Архангельской линии расположатся как рядом с уже существующими, так и новыми кварталами. Ветка создаст дополнительные маршруты передвижения по городу, сократит количество автомобилей на дорогах, что благоприятно скажется на экологии.

Также продолжается строительство Троицкой линии. Она дойдет до одноименного города в Новой Москве. Сейчас на центральном участке будущей ветки возводят четыре тоннеля, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Длина центрального участка Троицкой линии – около девяти километров. Он включает станции “ЗИЛ”, “Крымская”, “Академическая” и “Вавиловская”.

В ближайшее время начнется проходка второго тоннеля на перегоне “ЗИЛ” – “Крымская”. Для этого запустят тоннелепроходческий механизированный комплекс “Софья”.

Столица строит метро рекордными темпами. За последние 11 лет сеть городской подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.

Строятся новые и продлеваются существующие линии. Подземка придет в районы Гольяново и Северный, в аэропорт Внуково.

Крупнейшим проектом является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты. Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 20 минут, создаст новые маршруты передвижения, разгрузит действующие линии и крупные магистрали. Строительство планируется завершить к началу следующего года.