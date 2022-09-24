В Британии сняли запрет на добычу сланцевого газа, несмотря на риск землетрясений

Правительство Лиз Трасс решило отменить мораторий, который запрещал добывать топливо в стране с помощью технологии гидроразрыва пласта. По мнению критиков и учёных, этот шаг британских властей может иметь непредвиденные сейсмические последствия, пишет Sky News.

Лиз Трасс не стыдится своего стремления открыть новую эру разведки и добычи ископаемого топлива в Великобритании. Она отменяет мораторий на фрекинг и вдобавок намерена выдать около 100 новых лицензий на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море. Но внимание людей привлекла именно фрекинговая сторона вопроса.

Лиз Трасс и её правительство снова и снова заявляют, что российско-украинский конфликт ускоряет кризис энергетической безопасности. И это то, чему мы уделяем особое внимание, поэтому нам нужно больше внутренних источников ископаемого топлива. И поэтому они пересмотрели отношение к добыче с помощью гидравлического разрыва пластов.

Но, по словам критиков, нам очень мало известно о том, что находится в подземных сланцевых запасах Великобритании. Мы также не узнаем, какой именно объём газа можно извлечь до начала буровых работ.

Правительство заявило, что добыча сланцевого газа не начнётся без одобрения местных жителей. У нас до сих пор нет никаких подробностей о том, как эта локальная поддержка или её отсутствие будет определяться. И я думаю, что центральным вопросом, особенно для крупных сообществ, является риск сейсмичности, связанный с фрекингом.

Причина землетрясений никуда не делась. И правительство только что опубликовало обзор, проведённый Британской геологической службой, чтобы подкрепить свой новый подход к добыче сланцевого газа. В документе учёные говорят, что мониторинг и прогнозирование сейсмической активности остаются сложной задачей.

Но вот что интересно: хотя позиция науки осталась прежней, как вы совершенно точно выразились, склонность к риску изменилась. И поэтому министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг сказал, что он собирается рассмотреть вопрос о расширении рамок, в которых должна работать фрекинговая индустрия. По сути, потенциально он предоставит ей больше возможностей для создания землетрясений в погоне за сланцевым газом.

Между тем участники кампании против фрекинга уже заявили, что недопустимо просить сообщества смириться с большим риском в стремлении увеличить объёмы ископаемого топлива.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2022 года.