Американские налогоплательщики невольно помогли усилить военный потенциал Китая

Большое количество учёных китайского происхождения, работавших в американских правительственных лабораториях на деньги американских налогоплательщиков, переехало в Китай для работы над оборонными заказами, пишет NBC News, ссылаясь на отчёт от Strider Technologies. Отмечается, что эти учёные помогли КНР в разработке новейших типов вооружений.

Шокирующие новые подробности о том, как американские налогоплательщики, сами того не зная, помогали китайским вооружённым силам стать более значительной угрозой для США. Новый, частный отчёт спецслужб, эксклюзивный доступ к которому получили NBC News, показывает, что более 150 учёных, работавших в последние два десятилетия над оплачиваемыми из налогов проектами в Лос-Аламосской национальной лаборатории, теперь занимаются важными исследованиями в Китае. Некоторые из этих исследований имеют военное применение.

Сверхзвуковые ракеты, боеголовки с увеличенной степенью поражения, бесшумные подлодки. В отчёте говорится, что бывшие сотрудники Лос-Аламосской лаборатории помогали китайским военным развивать эти и прочие современные технологии, заряжая китайскую угрозу американской национальной безопасности.

Китайские учёные, работавшие над исследованиями, спонсировавшимися из кармана американских налогоплательщиков, теперь работают над тем, чтобы попытаться сделать китайскую армию более смертоносной.

ГРЕГ ЛЕВЕСК, сооснователь StriderTechnologies: Они не то чтобы «пытаются» это сделать, свидетельства говорят о том, что у них это получилось.

Грег Левеск основал Strider Technologies, частную разведывательную компанию, которая собирает публичную информацию, «открытые источники» на шпионском языке, из интернета. Strider Technologies обнаружили, что 80 процентов учёных из Лос-Аламосской лаборатории, переехавших в Китай, были привлечены в так называемые программы талантов — это китайская инициатива, в рамках которой учёным китайского происхождения делаются выплаты за возвращение домой. В отчёте говорится, что кто-то из них получил почти 1 миллион долларов. А в отчёте сената США от 2019-го говорится, что китайская программа «тысячи талантов» и прочие инициативы были использованы Китаем для эксплуатации американских исследовательских разработок для собственной выгоды.

ГРЕГ ЛЕВЕСК: Это не кучка случайных людей, которые решили собрать вещи и поехать в Китай. Это направленная инициатива государства, чтобы найти и нанять зарубежных учёных.

В 2019 году учёный из Лос-Аламосской лаборатории признался во лжи на тему участия в китайской программе талантов. Но учёным, работающим в американских правительственных лабораториях, не запрещено передавать свои познания Китаю. Американские политики также отмечают, что большинство китайских учёных, переезжающих в США, остаются здесь, причём многие из них внесли важный вклад в национальную безопасность.

Бывший глава контрразведки США Билл Эванина заявил, что видел десятки засекреченных отчётов об этой проблеме.

БИЛЛ ЭВАНИНА, экс-глава национального центра контрразведки США: Впервые мы видим всеобъемлющий отчёт по открытым источникам, который определяет людей, места, услуги и организации в Китае, получавшие выгоду от талантов, когда-то работавших в американских правительственных лабораториях.

Лос-Аламос, место где США разработали ядерную бомбу, предназначен для проведения научных и инженерных работ для поддержки американской безопасности. Однако значительная часть проводимых там исследований не является засекреченной: кроме того, в лаборатории работает много иностранных учёных.

Strider Technologies установили, что учёных, переехавших из Лос-Аламоса в Китай стало так много, что они прозвали себя «клуб Лос-Аламоса». Курирующее лос-аламосскую лабораторию Министерство энергетики США отметило в заявлении, что международное сотрудничество крайне важно для деятельности лаборатории: также было заявлено, что министерство усиленно работает над тем, чтобы защитить важнейшие оборонные технологии.

Официальные представители отказываются отвечать на конкретные вопросы по поводу отчёта Strider Technologies. Тем временем, китайское посольство в Вашингтоне не ответило на наш запрос о комментарии.

РОБ ДЭЛИ, институт Киссинджера по Китаю и США: Этот отчёт показывает терпеливую работу по целому ряду факторов. Китай работал десятилетиями, чтобы получить такую информацию.

В отчёте подробно говорится о Жао Юшене: сообщается, что он получил почти 20 миллионов долларов в виде грантов от налогоплательщиков за всю свою 18-летнюю карьеру в Лос-Аламосе. Он имел доступ к наиболее засекреченной информации и руководил проектом по созданию бомб, способных глубоко пробивать почву.

Strider Technologies обнаружили, что в 2016 году Жао присоединился к программе талантов и покинул США для работы в исследовательском центре в Китае. Однако до этого он нанял ещё одного китайского учёного из Лос-Аламоса, который работал вместе с ним над проектом по созданию бомб. В отчёте говорится, что этот учёный в 2007 году в Китае подал патент на «ультратонкую, пробивающую боеголовку». Жао теперь является вице-президентом китайского Южного научно-технического университета (сокращённо SUStech), который осуществляет исследования в области обороны. Он не ответил на наш запрос комментария.

Strider Technologies обнаружили, что в SUStech работают 15 бывших сотрудников лос-аламосской лаборатории, включая президента Чена Шии. В отчёте говорится, что он сделал большой вклад в китайскую программу по созданию гиперзвуковых ракет. Он не ответил на электронные письма от NBC News.

БИЛЛ ЭВАНИНА: Никто не может сказать, что это не дело национальной безопасности, потому что мы наращиваем возможности наших конкурентов использовать оружие против нас самих, начиная от гиперзвука, заканчивая боеголовками. И этот факт трудно принять каждому американцу.

Утечка мозгов, которая делает одного из самых опасных противников США более сильным.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2022 года.