 

“Огромная пакость”: изганная с позором Меган Маркл отомстила королю Британии

24.09.2022, 4:00, Разное
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Смерть легендарной правительницы не остановила распри в королевской семье. Очередной конфликт возник практически сразу после ее кончины. Бывший принц Чарльз, именуемый ныне Карлом III, наказал сыну Гарри не пускать на похороны Меган Маркл. Однако брюнетка все же заявилась на церемонию, несмотря на позорное изгнание.

Герцогиня не стала выжидать подходящего времени, чтобы хорошенько насолить новому королю, который также является ее свекром. Оказав влияние принца Гарри, она настроила его против отца.

Как обычно, королевский сын пошел на поводу у хитрой жены и больно щелкнул по носу зазнавшегося родителя. Когда Карл III открыто и почтительно пригласил мужа Меган Маркл пообедать с ним, тот словно сорвался с цепи. Злющий герцог Сассекский отказался есть с отцом и братом.

Как объясняет таблоид Express, налицо чистой воды месть. “Это была огромная пакость. И он выбрался из Балморала при первой же возможности, чтобы успеть на первый коммерческий рейс обратно в Лондон”, — сообщает издание.

Отметим, что с точки зрения физиогномики Меган Маркл и принц Гарри прекрасно подходят друг другу. Эксперт в этой сфере сообщил Пятому каналу, что в будущем герцогиня уничтожит карьеру супруга, а королевская семья полностью отвернется от него.


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