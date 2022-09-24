 

Тараканы-киборги помогут искать пострадавших после землетрясений и других бедствий

24.09.2022, 2:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Японские исследователи из лаборатории в городе Вако разработали специальный рюкзак с оборудованием и гибкую солнечную панель и поместили это на большого таракана. Как передаёт NTD, ученые уверены, что в будущем насекомые-киборги будут помогать искать пострадавших после землетрясений и других бедствий.

Насекомые-киборги будут помогать искать пострадавших после землетрясений и других бедствий. Так считают японские исследователи из лаборатории в городе Вако. Они разработали специальный рюкзак с оборудованием и гибкую солнечную панель и поместили это на большого таракана. Сама плёнка не толще человеческого волоса — всего четыре микрона.

Для экспериментов выбрали мадагаскарских шипящих тараканов, потому что они достаточно большие, чтобы нести оборудование, и не имеют крыльев. Даже когда оборудование и плёнка приклеены к их спине, насекомые могут преодолевать небольшие препятствия или вставать на лапки, если перевернулись.

Команды таракану отдают через беспроводной сигнал Bluetooth. Благодаря импульсам он движется в нужном направлении.

КЭНДЗИРО ФУКУДА, исследователь: Прорыв в этом конкретном исследовании заключается в обеспечении беспроводной зарядки мощностью более 10 мВт на движущемся насекомом путём прикрепления к его телу чрезвычайно тонкого солнечного элемента.

Внутри роботов батареи садятся быстро, поэтому время на обследование тоже сокращается. Преимущество насекомого-киборга в том, что оно само двигается, электричества для этого не требуется.

КЭНДЗИРО ФУКУДА: Мы считаем, что эту разработку смогут использовать для поиска выживших в зонах стихийных бедствий. В частности, там, где произошло землетрясение и люди погребены под обломками разрушенных зданий.

Следующий этап исследований — сделать датчики на спине насекомых более миниатюрными, чтобы им было легче двигаться, а также добавить видеокамеры.

При этом рюкзак, который надевают на спину таракана, снимается. Это означает, что в ходе экспериментов ни одно насекомое не пострадало.

Исследователи ищут другое применение и для самой солнечной плёнки. Так, они говорят, что, если поместить её на зонтик в солнечный день, то можно выработать достаточно энергии, чтобы зарядить мобильный телефон.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.22 / США превратились в «банановую республику»

30.01.22 / Мнение: О глубоко личном между Путиным и Байденом… Секрет «ультиматума»

17.05.22 / Мнение: Судебные будни…

22.08.20 / Минздрав: Вакцина от коронавируса будет бесплатной при условии оплаты добровольного сбора

21.02.22 / Меган Маркл не появляется в Сети больше трех месяцев

03.01.22 / Предательство как норма

16.08.20 / Специальный репортаж: Два лица США глазами экс-корреспондента Синьхуа при ООН Сюй Сяолэй

26.04.22 / Лучшее дополнение к любой диете: что такое исландский скир и как его употреблять для похудения

04.09.20 / 10 главных премьер нового театрального сезона: где смотреть новую “Чайку” с Дарьей Мороз и Паулиной Андреевой, играть в “Шахматы” и не только

25.08.20 / Эльман Пашаев потребовал 2 месяца на повторное изучение материалов дела Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика