Чемпионка паралимпийских игр по фехтованию в рекламе L’Oréal и не только: бьюти-дайджест недели

L’Oréal Paris

Чемпионка паралимпийских игр по фехтованию Бебе Вио Грандис стала амбассадором L’Oréal Paris. В возрасте 11 лет она перенесла острый менингит и потеряла конечности, но продолжала бороться, чтобы стать первым и единственным в мире фехтовальщиком с протезом рук.

Бебе Вио Грандис не только чемпионка мира по фехтованию. Она легенда и кумир своего поколения. Она — высший символ стойкости и преодоления преград. Она вдохновляет женщин верить, что они этого достойны, – говорит Дельфин Вигье-Овасс, международный президент марки.

Tonka Perfumes

Новые кремы для рук и жидкое мыло российского бренда “одеты” в экологичные алюминиевые флаконы. Средства представлены в трех ароматах: Inzhir с фруктовыми, ягодными и древесными нотами, Space с ветивером, удом и амброй, а также Yuzhnaya Kozha с экстрактом натуральной кожи, миндалем, бергамотом и шафраном.

Л’Окситан

Смягчающее масло для тела Миндальное, на 97% состоящее из натуральных ингредиентов, действительно универсально. Оно эффективно борется с растяжками, питает и тонизирует кожу, повышая ее эластичность. Масло в форме спрея дарит увлажнение на 48 часов, не оставляя липкости, придает телу аромат свежего миндаля.

Sesderma

В гамме Sesmahal инновации сочетаются с секретами красоты Полинезии. В линию вошли сыворотки и липосомальные спреи-мисты, которые наиболее эффективны, работая в дуэте. Средства решают разные задачи – увлажнение, регенерация, контроль выработки себума, коррекция гиперпигментации.

Senseful

Бренд расширяет линию для ухода за волосами и кожей головы Feel my hair. После первой серии средств, Cool Curls, в продаже появились два новых продукта — бессульфатный шампунь с малиновым уксусом и малиновый уксус-кондиционер для волос. Экстракт малины в составе увлажняет кожу и волосы по всей длине, делая их сильными и упругими, а также устраняет жирный блеск.

D’Alba x “Золотое Яблоко”

С этого лета бренд косметики на основе экстракта белого итальянского трюфеля представлен в “Золотом Яблоке”. Презентация продуктов марки прошла в Неглинной плаза. Помимо нее, состоялся мастер-класс от визажиста Гоар Аветисян, которая выделила своего фаворита в линейке d’Alba – спрей-сыворотку. Также в ассортименте бренда представлены солнцезащитный крем-эссенция Waterfull Essence Sun cream, мультифункциональный стик-бальзам Double Serum All In One Multi Balm, патчи для глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch и другие продукты.

Faceology

Новинка Faceology – антигравитационный комплекс Face sculptor. Он направлен на моментальный лифтинг-эффект, поддержку мышечного каркаса, уплотнение и улучшение рельефа кожи. Благодаря гиалуроновой кислоте, пантенолу и витамину Е в составе средств Ultraceuticals (Австралия), комплекс восстанавливает утомленную и обезвоженную от воздействия солнца и окружающей среды кожу. Эффект лифтинга достигается в результате сочетания тонизирующих ингредиентов и скульптурирующего массажа.