Мнение: Стрим газовой конфорки, суперприз — оплата коммуналки и усыпление животных из-за энергокризиса

1. Газ, кажется, стал настоящей болевой точкой для европейцев. Это для них теперь символ, вот как импортные джинсы во времена СССР (ссылка):



Стриминговая платформа Twitch удалила канал жителя Ростова-на-Дону с ником russiangas1, который троллил европейцев круглосуточной трансляцией с горящими газовыми конфорками и хвастался низкой ценой на газ в России. На фоне стрима он включал для зрителей песни группы “Сектор газа”, а также “Интернационал”, “Катюшу” и даже советский марш из компьютерной игры Red Alert.

После удаления аккаунта русский парень не отчаялся и создал новый канал с ником russiangas2, где продолжает раздражать европейцев. Также он включил таймер, согласно которому трансляция длится уже более 14 часов. Надпись на стриме гласит: “Будьте добрее друг к другу”. <…>

Чтобы подлить масла в огонь, он напомнил, что в месяц платит всего 1,44 евро, а тратит столько газа, сколько его душе будет угодно. Своими словами он вызвал бурную реакцию зрителей.

2. Ещё к вопросу о разнице в уровне жизни у нас и на Западе. В российском «Поле чудес» главный приз – традиционно, автомобиль. В британском аналоге «Поля чудес» люди радуются куда более простым вещам (ссылка):



В британском телешоу «Колесо Фортуны» один из суперпризов: оплата коммуналки.

Один из победивших телезрителей выиграл оплату своих счетов за свет за четыре месяца. Британец не мог скрыть свой восторг!

3. Кажется, у западных защитников животных прибавилось работы (ссылка):

Зоо-океанариум в британском городе Саутенд-он-Си на востоке Англии может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в следствие энергокризиса. Об этом его владелец Филип Миллер рассказал в интервью телеканалу ITV.

По его словам, с учетом рекордного роста цен на электроэнергию, содержание животных обойдется в 750 тысяч фунтов стерлингов в год.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом», — рассказал он. По словам бизнесмена, в других зоопарках ситуация схожая.