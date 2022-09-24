 

“Восемь лет обманывал жену”: после слухов о разводе вскрылись подлые делишки Меладзе

24.09.2022, 1:15, Разное
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В Сети появилась неподтвержденная информация: Константин Меладзе и Вера Брежнева расстались. В таком инфополе все вспоминают подлые делишки братьев Меладзе.

Так, одна из блогеров-разоблачителей сняла и выложила ролик с громким названием “Вся правда о
продюсере”. В нем эксперт по светской жизни собрала все факты о скандальной закадровой жизни группы “ВИА-Гра”. В частности, девушка припомнила, как продюсер Меладзе ходил налево от своей первой жены. И хотя Константин проводил время с тогдашней
участницей “ВИА Гра” Верой Брежневой тайно, о романе догадывались
не только близкие продюсера.

Кроме этого,
Любовь Терлецкая освежила в памяти зрителей историю Дианы Иваницкой. Девушка прошла отбор в шоу “Хочу в ВИА Гру”, после чего мама молодой певицы отдала дочь под покровительство Константина Меладзе. Блогерша негодует и не понимает причин такого решения: после работы со звездными братьями многие солистки рассказывали о харассменте в коллективе.

“Серьезно? Меладзе, который восемь лет
обманывал жену и крутил роман с участницей “ВИА Гры”, —
рассуждает блогерша.

Интересно, что за все годы отношений Вера Брежнева никак не высказалась о витиеватой истории
любви с Константином Меладзе. Доподлинно неизвестно, в какой момент пара решила попрощаться с прошлым и строить совместное будущее.

В 2015 году пара расписалась в Италии, а в 2022 и вовсе переехала. Тем не менее, супруга Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Ранее стало известно, что Вера Брежнева продает свою косметику на российских маркетплейсах. По отзывам пользователей, срок годности бренда VERA оставляет желать лучшего.


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