 

Чемодан в руки и прочь! Жена доживающего свой век Мартиросяна сбежала

24.09.2022, 1:15, Разное
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Жанна Левина-Мартиросян,
жена резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, часто делится
фотографиями в своих социальных сетях. Иногда подписчики пишут ей нелестные
комментарии, мол, пара сбежала из России. Однако, супруга комика старается не реагировать
на такие провокации, а свою позицию оставляет за кадром.

Отчасти,
поклонники правы. Последние месяцы Жанна действительно жила не в России, а в Армении.
Недавно она удивила подписчиков своей новой локацией: оказывается, супруга
Гарика Мартиросяна была в Белоруссии. Сейчас же, судя по всему, Жанна вернулась в
Москву — она поделилась фотографией на фоне поезда, следующего по маршруту Минск-Москва.
Кажется, из-за постоянных переездов настроение Левиной-Мартиросян в последние
месяцы можно описать фразой “Чемодан в руки и прочь!”

Как известно, эпоха
Мартиросяна и Comedy Club уже подходит к концу. Рейтинги программы
падают, а место в сердцах зрителей занимают новые ютуб-проекты. Доживающий свой
век славы Гарик Мартиросян пока не запустил новых шоу. Жанна тоже пока не
поделилась планами на будущее. Возможно, возвращение в Москву подтолкнет чету Мартиросян к
интересным начинаниям.


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