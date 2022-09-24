Чемодан в руки и прочь! Жена доживающего свой век Мартиросяна сбежала

Жанна Левина-Мартиросян,

жена резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, часто делится

фотографиями в своих социальных сетях. Иногда подписчики пишут ей нелестные

комментарии, мол, пара сбежала из России. Однако, супруга комика старается не реагировать

на такие провокации, а свою позицию оставляет за кадром.

Отчасти,

поклонники правы. Последние месяцы Жанна действительно жила не в России, а в Армении.

Недавно она удивила подписчиков своей новой локацией: оказывается, супруга

Гарика Мартиросяна была в Белоруссии. Сейчас же, судя по всему, Жанна вернулась в

Москву — она поделилась фотографией на фоне поезда, следующего по маршруту Минск-Москва.

Кажется, из-за постоянных переездов настроение Левиной-Мартиросян в последние

месяцы можно описать фразой “Чемодан в руки и прочь!”

Как известно, эпоха

Мартиросяна и Comedy Club уже подходит к концу. Рейтинги программы

падают, а место в сердцах зрителей занимают новые ютуб-проекты. Доживающий свой

век славы Гарик Мартиросян пока не запустил новых шоу. Жанна тоже пока не

поделилась планами на будущее. Возможно, возвращение в Москву подтолкнет чету Мартиросян к

интересным начинаниям.