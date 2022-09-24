Холодное лето 23-го и закрома бюджета

За счет каких средств формируются региональные добровольные батальоны, а субъекты Федерации обустраивают Мариуполь.

Один из самых обсуждаемых сюжетов последних дней — видео, где человек, похожий на Евгения Пригожина, якобы предлагает заключенным в колонии службу в ЧВК, обещая после полугода участия в боевых действиях свободу и снятие судимости. «Мне нужны только штурмовики», — поясняет человек на видео, заявляя, что дезертирство приведет к немедленному расстрелу.

Из пресс-службы Пригожина поступили комментарии, что этот человек действительно очень похож на Евгения Викторовича. После чего уже сам Пригожин заявил, что, мол, те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК и заключенные, пусть отправят своих детей на фронт. И что

«либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

Немедленно возникает вопрос по существу: а где вообще в российском законодательстве все это предусмотрено?

Ни Уголовный кодекс РФ, ни Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержат ни статей, позволяющих в колониях набирать осужденных для службы в ЧВК, ни статей, предусматривающих их помилование через полгода (это вообще прерогатива президента) и снятие судимости. Да и о самом статусе ЧВК в законах ничего не говорится.

Зато очень даже есть и пока не отменены статья 208 УК РФ об организации незаконного вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, и статья 359 УК РФ о наемничестве. Обе — с весьма серьезными сроками: до 18‒20 лет лишения свободы.

И потому возникает другой вопрос по существу: а где Генеральная прокуратура и Следственный комитет? Где заведенное уголовное дело «по факту» размещенного в интернете видео: подлинное оно или нет, и что за человек на нем?

Нет его. И скорее всего, не будет.

Кстати,

независимые специалисты вычислили, что показанное видео имеет все признаки «склейки», а значит — что-то важное оттуда вырезано.

И можно предположить, что именно…

О якобы существующих случаях вербовки заключенных в колониях говорили и писали давно. Но впервые мы получили некие свидетельства, запечатленные на видео.

Неужели отброшена видимость законности? И это притом что в Охотном Ряду при наличии команды «сверху» все необходимое приняли бы в трех чтениях за час.

Означает ли это, что «вербовщики», если они действительно существуют, решили фактически наплевать на тех сотрудников правоохранительных органов, которые расследовали преступления и задерживали преступников, в том числе убийц, бандитов, насильников, наркодилеров?

Уже слышу и читаю у тех, кто привык оправдывать государство: мол, во время Великой Отечественной такое же было! И даже песню Высоцкого цитируют — мол, «если Родина в опасности — значит, всем идти на фронт».

Ну во время Великой Отечественной — когда зэков отправляли искупать вину в штрафные роты — это все-таки оформлялось юридическими актами.

Но это еще не самое главное. Вспомните блистательный фильм Александра Прошкина «Холодное лето 53-го». После бериевской амнистии 27 марта 1953 года (объявленной после смерти Сталина) страну наводнили сотни тысяч освобожденных уголовников, начавших буквально терроризировать общество.

Пока представляется, что российские власти не думают объявлять всеобщую мобилизацию, к которой не устают призывать персонажи, начиная с Геннадия Зюганова и заканчивая разного рода офицерами диванных войск, отличающихся повышенной кровожадностью, но только в соцсетях (сами они в окопы почему-то не рвутся).

Но объявление всеобщей мобилизации может вызывать сильное недоумение у той лояльной власти части граждан, которая готова поддержать спецоперацию, пока она не затрагивают их лично.

Поэтому решили пойти другим путем.

С одной стороны,

глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что всем губернаторам регионов надо по его примеру подготовить как минимум тысячу добровольцев для участия в боевых действиях.

Несколько губернаторов откликнулись на призыв, ряд других заявили, что их добровольцы в спецоперации уже участвуют. Ранее хабаровский губернатор Михаил Дегтярев уже сетовал, что рад бы отправиться в окопы, да бронь не позволяет — должен исполнять государственные обязанности. После чего жители региона оперативно создали петицию, в которой просят освободить Дегтярева от должности и дать ему возможность осуществить свое желание.

С другой стороны, во многих регионах уже давно призывают жителей заключать контракты на прохождение военной службы, обещая хорошее содержание, последующий статус ветерана боевых действий, внеконкурсное поступление в вузы, льготы на оплату услуг ЖКХ и крупные «единовременные» денежные выплаты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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