 

Елена Перминова, Лили Аллен и Джордан Данн на показе Fendi в Милане

24.09.2022, 0:40, Разное
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22 сентябре в рамках Недели моды в Милане прошел показ новой весенне-летней коллекции Fendi, созданной под руководством Кима Джонса. Акцент в новом сезоне сделан на многослойность, сочетание разных тканей и текстур, яркие элементы. В коллекции сезона весна/лето 2023 года Джонс продолжает развивать коды, которые разрабатывает с момента своего прихода в Дом, при этом опираясь на историю бренда и совершенствуя его особый язык. Цветочный мотив из архивов и логотип, впервые представленный в 2000 году – якоря, связывающие коллекцию с прошлым. 

Также вдохновением служили работы Карла Лагерфельда периода 1996-2002 годов:

Речь идет о преемственности, – утверждает Джонс. – Мне интересно смотреть на те вещи, созданные Карлом, и придумывать, какое развитие им придать – как визуально, так и технически.

Первый ряд модного шоу украсили сестры Кьяра и Валентина Ферраньи, Елена Перминова, Джордан Данн, Лили Аллен, Леони Ханне и другие.

Лили АлленДжордан ДаннШей Митчелл и Кьяра ФерраньиВалентина ФерраньиЕлена ПерминоваКаролина ДаурЛеони ХаннеБрайанбойЭлизабет ГрейсМариякарла Босконо


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