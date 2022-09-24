 

Кристина Орбакайте представила именную коллекцию свечей в обновленном пространстве РИВ ГОШ в Европейском

24.09.2022, 0:40, Разное
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РИВ ГОШ в ТРЦ Европейский с размахом отметил открытие обновленного пространства. Для гостей было подготовлено множество приятных активностей и предложений, но особым подарком заключительного дня праздничного открытия стал визит амбассадора сети РИВ ГОШ, а также соавтор нишевого аромата Kristina, Tiziana Terenzi – Кристина Орбакайте. 

Вместе с президентом группы компаний РИВ ГОШ Эдгаром Шабановым Кристина презентовала обновленный магазин, а также представила результат продолжения творческой коллаборации с парфюмерным брендом Tiziana Terenzi –парфюмированные свечи. Создаются они исключительно для российских ценителей высокой парфюмерии.  Как и одноименный аромат, свечи выпускаются ограниченным тиражом в Юбилейной коллекции марки. В основе композиции – аккорды ириса и зеленого чая. 

Что касается обновленного пространства РИВ ГОШ, магазин спроектирован архитекторами собственного архитектурного отдела компании в строгом, но не формальном европейском духе. Отсюда и особенности дизайна, мотивы, ассоциирующиеся с западными трендами в интерьерах. Прежде всего, это экологичные ноты (фитостены, фактуры дерева с природной и ярко выраженной текстурой), также особого внимания заслуживает композиция из стволов деревьев и камней на входе в магазин.


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