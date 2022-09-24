Кристина Орбакайте представила именную коллекцию свечей в обновленном пространстве РИВ ГОШ в Европейском

РИВ ГОШ в ТРЦ Европейский с размахом отметил открытие обновленного пространства. Для гостей было подготовлено множество приятных активностей и предложений, но особым подарком заключительного дня праздничного открытия стал визит амбассадора сети РИВ ГОШ, а также соавтор нишевого аромата Kristina, Tiziana Terenzi – Кристина Орбакайте.

Вместе с президентом группы компаний РИВ ГОШ Эдгаром Шабановым Кристина презентовала обновленный магазин, а также представила результат продолжения творческой коллаборации с парфюмерным брендом Tiziana Terenzi –парфюмированные свечи. Создаются они исключительно для российских ценителей высокой парфюмерии. Как и одноименный аромат, свечи выпускаются ограниченным тиражом в Юбилейной коллекции марки. В основе композиции – аккорды ириса и зеленого чая.

Что касается обновленного пространства РИВ ГОШ, магазин спроектирован архитекторами собственного архитектурного отдела компании в строгом, но не формальном европейском духе. Отсюда и особенности дизайна, мотивы, ассоциирующиеся с западными трендами в интерьерах. Прежде всего, это экологичные ноты (фитостены, фактуры дерева с природной и ярко выраженной текстурой), также особого внимания заслуживает композиция из стволов деревьев и камней на входе в магазин.