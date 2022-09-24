 

Мнение: Мысли на бегу про референдумы

24.09.2022, 0:31, Разное
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23 сентября 2022 года. 8 утра. Я в «Зебре»,  на беговой дорожке. Прямо перед глазами десяток мониторов телевизоров, которые включены, но без звука.

Где-то идет кино, где-то крутят музыкальные клипы.

«Россия-24» показывает картинку, как на Дальнем Востоке началось голосование на референдумах в ДНР и ЛНР. По всей видимости, это голосовали беженцы из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, которых отправили  на Дальний Восток.

Мелькнула мысль. Беженцы из Украины есть не только на Дальнем Востоке и дргуих регионах России, где сегодня открылись избирательные участки специально для украинских беженцев.  Очень много беженцев из Украины в Польше, Германии, Франции, Испании, Молдове, Прибалтике…

Мне вот интересно, в посольствах России в европейских странах хотя бы попробовали открыть участки для голосования на референдумах на территории Украины? Или решили не рисковать?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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