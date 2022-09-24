 

Как справиться с чувством тревоги – Личное мнение

24.09.2022, 0:25, Разное
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Буду делиться исключительно своим опытом. На мне работает.


Фото: istockphoto.com

Вдруг кому пригодится.

1. Йога.

Чем больше я нервничаю, тем больше места в своих тренировках я отвожу под занятия йогой.

Кто знаком с йогой, но её забросил — возобновите.

Кто не знаком — найдите соответствующие видео (их в Сети — полно) и осваивайте.

Йога замедляет мои мысли, возвращает из страха перед будущим в момент настоящего. Бонусом идёт укрепление мышц и повышение гибкости.

2. Дыхание.

В стрессе мы дышим мелко. Это только усугубляет чувство страха.

Мне помогает система дыхания, основанная на длительном выдохе. Длительный выдох приводит нервную систему в расслабленное состояние.

Садимся поудобнее, закрываем глаза.

Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Стараемся, чтобы выдох длился дольше, чем вдох.

Расслабляем тело, пока глубоко дышим.

Начинаем дышать на счёт.

Вдыхаем — считаем про себя до 4. Выдыхаем — до 5. Повторяем цикл 4 раза.

Вдыхаем — считаем про себя до 4. Выдыхаем — до 6. Повторяем цикл 4 раза.

Постепенно доводим выдох до счёта до 8. Теперь у нас выдох длится в два раза дольше, чем вдох. Повторяем цикл 4 раза.

Завершаем дыхательную практику несколькими глубокими вдохами и выдохами.

3. Ограничение нахождения в виртуальном пространстве.

В любую свободную минуту я кладу телефон подальше от себя, понимая, что если полчаса не просмотрю сообщения и не почитаю новости, ничего со мной не случится. Будет только лучше.

Перед сном предпочитаю читать книги, а не телеграм-каналы. Не любите читать — смотрите хорошие фильмы.

4. Общение с родными и близкими.

 Если вам тревожно, то им, наверное, тоже. Лучший способ справиться с собственной тревогой — поддержать близких.

5. Контрастный душ по утрам, тёплый — перед сном.

6. Молитва.

7. Успокаивающее хобби: я люблю вышивать и рисовать.

Как-то так. А у вас что?

Как настроение? Что на душе?

Источник: Лена Миро


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