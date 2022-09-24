Как справиться с чувством тревоги – Личное мнение
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Буду делиться исключительно своим опытом. На мне работает.
Фото: istockphoto.com
Вдруг кому пригодится.
1. Йога.
Чем больше я нервничаю, тем больше места в своих тренировках я отвожу под занятия йогой.
Кто знаком с йогой, но её забросил — возобновите.
Кто не знаком — найдите соответствующие видео (их в Сети — полно) и осваивайте.
Йога замедляет мои мысли, возвращает из страха перед будущим в момент настоящего. Бонусом идёт укрепление мышц и повышение гибкости.
2. Дыхание.
В стрессе мы дышим мелко. Это только усугубляет чувство страха.
Мне помогает система дыхания, основанная на длительном выдохе. Длительный выдох приводит нервную систему в расслабленное состояние.
Садимся поудобнее, закрываем глаза.
Делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Стараемся, чтобы выдох длился дольше, чем вдох.
Расслабляем тело, пока глубоко дышим.
Начинаем дышать на счёт.
Вдыхаем — считаем про себя до 4. Выдыхаем — до 5. Повторяем цикл 4 раза.
Вдыхаем — считаем про себя до 4. Выдыхаем — до 6. Повторяем цикл 4 раза.
Постепенно доводим выдох до счёта до 8. Теперь у нас выдох длится в два раза дольше, чем вдох. Повторяем цикл 4 раза.
Завершаем дыхательную практику несколькими глубокими вдохами и выдохами.
3. Ограничение нахождения в виртуальном пространстве.
В любую свободную минуту я кладу телефон подальше от себя, понимая, что если полчаса не просмотрю сообщения и не почитаю новости, ничего со мной не случится. Будет только лучше.
Перед сном предпочитаю читать книги, а не телеграм-каналы. Не любите читать — смотрите хорошие фильмы.
4. Общение с родными и близкими.
Если вам тревожно, то им, наверное, тоже. Лучший способ справиться с собственной тревогой — поддержать близких.
5. Контрастный душ по утрам, тёплый — перед сном.
6. Молитва.
7. Успокаивающее хобби: я люблю вышивать и рисовать.
Как-то так. А у вас что?
Как настроение? Что на душе?
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Источник: Лена Миро
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