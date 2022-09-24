 

PD – Китай обеспокоен использованием резерваций коренных народов в США для захоронения токсичных и ядерных отходов

24.09.2022, 0:10, Разное
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Представитель Китая призвал США принять меры по защите прав коренных народов. Как передаёт People’s Daily, дипломат выразил обеспокоенность тем, что американская администрация систематически использует резервации коренных народов для захоронения токсичных и ядерных отходов, прибегая к обману, принуждению, что приводит к значительно более высокому уровню заболеваемости раком и смертности от него в резервациях по сравнению с другими регионами США.


AP

Представитель Китая призвал США принять меры по защите прав коренных народов. Как передаёт People’s Daily, об этом он заявил в диалоге со специальным докладчиком по токсичным отходам на 51-й сессии Совета ООН по правам человека.

Китай обеспокоен тем, что американская администрация систематически использует резервации коренных народов для захоронения токсичных и ядерных отходов, прибегая к обману, принуждению, что приводит к значительно более высокому уровню заболеваемости раком и смертности от него в резервациях по сравнению с другими регионами США. 

Например, в резервации навахо, крупнейшего индейского племени в Соединённых Штатах, в организме примерно четверти женщин и многих младенцев обнаружено высокое содержание радиоактивных веществ. Представитель КНР выразил надежду, что спецдокладчик по токсичным отходам обратит на это особое внимание и потребует от США принять меры по защите прав коренных народов.

Как напоминает портал, Китай является одной из стран, наиболее серьёзно загрязнённых ртутью. В апреле 2016 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ратифицировал Минаматскую конвенцию о ртути, что отражает решимость КНР предотвратить загрязнение ртутью и её распространение. В декабре 2021 года Китай официально представил первый национальный отчёт Секретариату конвенции, проинформировав международное сообщество о результатах претворения документа в жизнь. 

Выполняя требования конвенции, Китай прекратил использование ртути в ряде отраслей, запретил производство, импорт и экспорт девяти категорий ртутных продуктов, включая батарейки с добавлением ртути, а также запретил освоение новых месторождений ртутных руд. КНР внедрила высокоэффективную технологию по удалению ртути на ТЭС, которая значительно снизила выбросы ртути в атмосферу. 

Китай призывает все заинтересованные стороны уделять большое внимание проблеме загрязнения ртутью, ратифицировать и эффективно выполнять Минаматскую конвенцию, ответственно подходить к использованию ртути и по-настоящему защищать здоровье человечества и окружающую среду от возможного воздействия ртути.


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