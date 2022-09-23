 

В Москве завершили капремонт дома из фильма “Гостья из будущего”

23.09.2022, 23:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская
столица – один из старейших европейских городов, богатый уникальной
архитектурой, привлекающей внимание многочисленных туристов, поэтому власти
Москвы довольно бережно относятся к историческому наследию города. Здания и
другие ценные архитектурные объекты планово реставрируются. Специалисты всегда
стремятся сохранить памятники в первозданном виде.

Московская
программа капитального ремонта жилых домов является одной из самых масштабных проектов
не только в России, но и в мире. Только в 2022 году в программу вошло более 1,7
тысячи домов во всех округах столицы. При капитальном ремонте учитываются
индивидуальные особенности каждого строения.

Для
восстановления первозданной красоты исторических зданий разрабатывают
уникальные проекты. В работе используются современные материалы и передовое
оборудование, чтобы детально и бережно воссоздать все декоративные элементы.

Масштабная
программа не обошла стороной и дом из фильма “Гостья из будущего”,
расположенный в Хамовниках. Дом №28 в Гагаринском переулке был возведен в
начале XX века в архитектурном стиле модерн. Здание считается жемчужиной
района, а его изящный внешний вид притягивает к себе внимание как краеведов,
так и туристов.

В
рамках капремонта строители обновили фасад здания, крышу и подвальные
помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Восстановление
исторического фасада было одной из труднейших задач, потому что он украшен
многочисленными декоративными элементами.

Однако
Фонд капитального ремонта Москвы разработал уникальный проект, который позволил
учесть все нюансы. Материалы и оборудование для работы были подобраны с
максимальной точностью. На конечном этапе восстановительных процедур фасад
оштукатурили и окрасили современной стойкой к выцветанию краской. Однако изначально
специалистам пришлось очистить покрытие от накопившихся загрязнений и заделать
трещины.

Кроме
того, в рамках капитального ремонта была восстановлена кровля. На крыше
строители заменили обрешетку, кровельное покрытие и поврежденные стропила.
Деревянные элементы обработали огнеупорным составом, чтобы предотвратить пожары
в историческом доме.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.20 / На фоне скандала: Шайа ЛаБаф закрутил роман с Маргарет Куэлли

23.08.22 / Мнение: Зачем президент России наградил Дарью Дугину?

24.08.20 / Кристина Асмус, Клим Шипенко и другие выбрали победителей фестиваля “Короче”

01.01.22 / Мнение: Об утащенном из старого года «плохом»

16.12.20 / Узнай меня, если сможешь: Джиджи Хадид впервые замечена на прогулке с новорожденной дочерью

16.05.22 / У “Лосиного острова” застроят жильем 159 га

20.03.22 / Мнение: Диверсанты в Тернополе

18.02.21 / В Госдуме предложили принудительно заменить в смартфонах россиян Clubhouse на Яндекс.Телемост

29.01.22 / Полина Гагарина поделилась видео домашней тренировки

07.04.22 / Мнение: Конец постсоветской эпохи, консолидация элит и современный западный тоталитаризм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика