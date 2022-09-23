 

Федорины вечерки: как отмечают праздник 24 сентября

23.09.2022, 23:50, Разное
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ИСТОРИЯ

Православные верующие в этот праздник вспоминают святую Феодору Александрийскую. При жизни она согрешила и изменила мужу, но затем раскаялась. Осознав всю трагедию случившегося, женщина решила посвятить свою оставшуюся жизнь служению Богу и просить прощения.

В народе у святой Феодоры просят покровительства на крепкий брак и избавления от греховных помыслов, а также молят о верности супругов.

ТРАДИЦИИ

В народе этот церковный праздник именуют Вечерками. Женщины в этот день собирались на посиделки и вели задушевные беседы, а также делились рецептами и пели народные песни.

Также этот день называли Капустными вечерками, так как в этот день уже был собран урожай капусты, и люди начинали заготавливать ее на зиму. В этот день по традиции угощали щами, делали голубцы и пироги с капустой.

Люди стремились в этот день подвести итоги осенним полевым работам и убрать все на участке. Крестьяне проверяли озимые и собирали дары для священников.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день нельзя пустословить, сплетничать и раскрывать чужие секреты. В противном случае жизнь может не заладиться. Нельзя в этот день бить стеклянную и керамическую посуду. Это может привести к мелким ссорам. Также не стоит в этот православный праздник поднимать какие-то вещи на перекрестке. Ранее считалось, что колдуны таким образом навлекают порчу.


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