Глюк’oza: “Любую идею детей надо не осуждать, а поддерживать”

У певицы Глюк’ozы и HELLO! давняя дружба: на страницах нашего журнала Наталья когда-то знакомила поклонников со своими детьми, делилась самым сокровенным. “Помню, мы с вами делали фотосессию с мамой, одна из моих любимых. Снимки с тех пор стоят у нас дома в рамках, спасибо вам за них”, — благодарит певица. В том давнем интервью речь шла о юности Наташи, ее жизни до того, как она стала Глюк’ozой: сбегала из дома, тусовалась с друзьями в гаражах и попадала в детскую комнату милиции. “Дочка была трудным подростком, скучать нам не давала”, — признавалась мама певицы Татьяна Михайловна. Сейчас Наташа отличается примерным поведением, живет без скандалов и интриг и вот уже 16 лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. А скучать не приходится уже ей — последнее время имя певицы часто всплывает в прессе в контексте новостей о ее старшей дочери Лиде. Заголовки пестрят: “Дочка Глюк’ozы побрилась наголо”, “Дочь Глюк’ozы выгнали из школы за плохое поведение”.

Приехав на нашу съемку, Лида сразу уточняет: “Мне будет комфортнее, если вы будете называть меня Рэй. Как у Эдгара Аллана По”. За бунтарской внешностью — разноцветными волосами и пирсингом в носу — скрывается очень творческая натура. Пока Наташу красят, а Лиде делают укладку, младшая, 11-летняя Вера, занимается английским. Как только фотограф приглашает ее войти в кадр, на сосредоточенном лице девочки тут же появляется улыбка. Наташа руководит процессом: подсказывает, как лучше позировать, просит девочку снова и снова повторять одни и те же движения. На улице между тем +30, съемка затягивается, а Веру ждут друзья, но она спокойно переносит все трудности: слово мамы — закон.

Наташа, если бы мы не знали Лиду и Веру с малых лет, сложно было бы поверить, что это ваши дети.

Мне и самой, бывает, не верится. (Смеется). Несмотря на то что я достаточно молода для матери подростка, ответственность я чувствую не меньше. Тот факт, что я рано родила дочерей, сейчас играет мне на руку, потому что я хорошо помню себя и свои мысли в их возрасте. Тем самым я ближе к ним, к их восприятию мира, к их проблемам.

Видите себя в девочках?

Конечно, мы видим в них свои черты, но девочки получились очень индивидуальными и по-своему особенными. Если бы я четко понимала, в кого характерами пошли девочки, я бы точно знала, как найти к ним подход. А с ними каждый раз лотерея. Я приняла такую позицию: раз этот ребенок пришел именно ко мне — значит, этот путь я должна пройти вместе с ним.

И каков этот путь?

Местами тернист, а местами прекрасен. Но вообще я очень довольна своими девчонками. Они у меня живые, настоящие, целеустремленные. Им очень интересен мир вокруг, им интересны люди, они очень любят своих друзей, и их окружение меня тоже радует. Это очень важно, особенно в подростковом возрасте. Потому что во многом не родители, а люди вокруг определяют твой жизненный путь. Поэтому в целом я за девочек спокойна. С Лидой сейчас стало так круто разговаривать на взрослые темы без каких-либо недомолвок или пояснений. Она сама может многое рассказать, даже то, чего я не знала. Каждый период взросления прекрасен, но когда дети ищут себя, то и тебе достается. (Смеется)

Вы с Александром предоставляете девочкам свободу, по крайней мере в самовыражении. Как вы определяете грань между свободой и вседозволенностью?

Папа у нас в семье главный, если он говорит “нет” — это не обсуждается. Я, конечно, могу повлиять на его мнение, но для этого нужна весомая причина. Что касается внешнего вида, то мы даем детям свободу, но все равно это всегда проговаривается с родителями. Просто дети не боятся советоваться с нами. Если они хотят постричься, покрасить волосы или сделать пирсинг — они всегда спрашивают, мы обсуждаем их идеи. Они знают, что мы обязательно их выслушаем, и они не будут все время сталкиваться с запретами. Поэтому им легко прийти и сказать, а не шокировать нас постфактум. Но мы, конечно, стараемся придерживаться возрастных рамок. Я сама, когда была подростком, делала пирсинг: прокалывала уши, нос, пупок. И конечно, как мама я очень переживаю, но понимаю, что сейчас такой период, когда хочется все это делать, а дальше они или наиграются и все пройдет, или это останется с ними навсегда. Я учусь их отпускать. Пока к подружкам с ночевкой, предварительно созвонившись с их родителями. Я понимаю, что мне надо подготовить дочерей к взрослой жизни, а не все время держать возле себя. И чем они лучше к ней подготовятся, тем им потом будет легче, а мне —спокойнее.

Татуировку Лида тоже сделала с вашего одобрения?

Это сложно назвать татуировкой, она там что-то себе сама натыкала. Было дело, да. На днях с ней разговаривала и предложила лазером удалить татуировку. Знаете, что она мне ответила? — “Пусть эта татуировка будет как напоминание об ошибке молодости”. (Смеется) И тут я вспомнила, как сама в детстве спрашивала маму о ее татуировке, а она отвечала: “Ой, ошибка молодости. Глупая была”. Видимо, это у нас в крови: надо все попробовать, поэкспериментировать. Я рада, что дочки ко мне прислушиваются. Тяжелый период непонимания и отрицания с Лидой уже пройден. Хотя все говорят: погоди, там 18 еще впереди!

Не так давно в прессе появилась информация, что Лида объявила себя небинарной персоной.

Это новое поколение, им хочется стирать гендерные грани. Они про принятие, про то, что люди могут быть разными. Мы даже разговаривали с детским психологом, он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: “Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибешься”.

А как это было? Лида пришла и сказала: “Мама, я еще не определилась с тем, мальчик я или девочка”?

Она как раз определилась, что она — все в этом мире. И она ни в чем себе в жизни отказывать не будет. Лида сказала, что ее не надо относить к чему-то или кому-то конкретному, что она человек мира и любви. Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно. Но я не шла и не рассказывала это маме, переживала в себе. Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать.

Наташа, вы не раз говорили, что в детстве родители все время работали, а вы с сестрой были предоставлены сами себе. Извлекли урок из этого?

Я не могу обвинять своих родителей в чем-то, потому что они сделали все возможное для меня, остальное — это уже мои ожидания. Я им за многое благодарна. Мне бы хотелось больше давать своим детям, проводить с ними больше времени, поддерживать во всем, будь то переход в новую школу, экзамен или отчетный концерт. Я стараюсь всегда быть рядом, чтобы проживать этот момент с девчонками.

А в чем сложность быть ребенком Глюк’ozы?

Лида сейчас уже не так болезненно воспринимает, но раньше это ее жутко бесило и расстраивало. Позже она стала над этим смеяться. К счастью, у нее хорошее чувство юмора, она меня подкалывает: “Вот, смотри, сейчас снова напишут: дочка Глюк’ozы вновь покрасила волосы…”. А Вера наоборот. Ей очень нравится моя узнаваемость и популярность. То, что она дочь Глюк’ozы, написано во всех ее соцсетях. Она обожает позировать, фотографироваться и устраивать дома фотосессии. Вера — еще та модель, я ей уже в подметки не гожусь. Очень артистичная девочка. И на МХАТ у нее серьезные планы.

А какие еще у нее увлечения?

Вера любит танцевать. Мы даже недавно сделали ей подарок — сняли клип. Она много тренируется, занимается с преподавателем. И нам хотелось показать ей, что для нас это важно, чтобы она смогла увидеть со стороны, как у нее все здорово получается. Особенно важно показывать детям их сильные стороны. Еще Вера занимается в театральной лаборатории, любит театр, она уже в нескольких спектаклях сыграла. В последнем у нее была большая роль, и она отлично с ней справилась.

Лиду уже два раза выгоняли из школы за плохое поведение. Где она учится сейчас?

Она сейчас учится в Ломоносовской школе рядом с домом. Мы думали отдать ее в более творческое место, где было бы меньше точных наук, но ее так увлекла химия, что она сказала: “Давай возьмем на лето преподавателя, буду заниматься!”. Когда Лиду отчислили из первой школы, потом из второй, я очень переживала, и для нее это был стресс, но, видимо, надо было поискать и попробовать, чтобы найти себя. Сейчас она прекрасно учится в новой школе, у нее отличные оценки и есть мотивация. Ее вообще никто не заставляет учиться, все сама. У нее словно в голове щелкнуло: “Я такая классная, у меня в семье профессора, а я буду получать двойки? Ну нет!”.

Девочки очень дружны и поддерживают друг друга — это заметно со стороны.

Это вот только сейчас они такими стали, раньше между ними была война. Никто не хотел идти на уступки. Но они смогли найти общий язык, подстроиться друг под друга. Подросли, договариваться стало легче: одна уступит, другая поймет. У них уже есть общие интересы, они могут о чем-то долго разговаривать, а не спорить. Но я все равно Лиде напоминаю: не забывай, что Вере 10 лет, не все, что ты знаешь в свои 15, надо знать в ее возрасте. Она это понимает.

Наташа, у вас есть талант раскрывать людей с новой стороны: ваш муж неожиданно для всех написал несколько песен, стилист Александр Рогов снял для вас свой единственный клип, Илья Найшуллер переквалифицировался в мультипликатора…

Забавно, что вы обратили на это внимание, я никогда об этом не задумывалась. Я вообще очень верю в людей и их возможности. Вот недавно была история. У меня есть большая голова мультяшной Глюк’ozы, которая была подарена на день рождения близким другом-декоратором. Недавно мы ее брали для выступления в “Крокусе”, и когда привезли домой, поняли, что она не проходит в дверные проемы. Крутили-вертели — казалось бы, уже безвыходная ситуация. И тут я говорю: “Придумала! Вынимайте окно и вносите через него”. Рабочие удивились, но сделали, и все получилось. Я всегда ищу выход, даже если все вокруг говорят, что что-то невозможно, я все равно иду к своей цели.

С Найшуллером у нас была интересная история. Мы решили снять клип на нашу совместную с группировкой “Ленинград” песню “Жу-Жу”. Придумали сценарий, стали работать, а когда начали считать бюджет, оказалось, видео обойдется очень дорого. Мы все расстроились, и тут я говорю: “Илья, а давай просто нарисуем все, что мы придумали, а ты выступишь создателем мультфильма”. Для него это был вызов, но он уже так горел нашей идеей, что согласился.

Вы давно не выпускали новые альбомы. С чем это связано?

Если честно, не было желания. В последнее время у меня выходила очень разная музыка, и она не складывается в один целостный альбом. Важно еще поймать волну. Сейчас со мной работает несколько авторов, может быть, стоит остановиться на одном. Я пока ищу, пробую разные стили. На самом деле, открою вам секрет, на следующий год я запланировала сольный концерт в “Крокус Сити Холле”, и уже начинаю готовиться к нему. Хочется не просто ярко провести вечер, но и показать, какой разной была я и моя музыка, провести параллель — с чего все начиналось и какая я сейчас.

20 лет, как быстро бежит время!

Да! 20 лет пою, 16 — замужем и 15 лет уже старшей дочери. Иногда мне кажется, что эти цифры не про меня. (Смеется)

Наташа, сейчас, когда карьера построена, дети взрослые, у вас нет желания еще чему-то научиться?

Признаюсь честно, порой мне кажется, что я вообще ничего не умею. Мне хочется выучить английский язык. Я говорю на нем, но все еще делаю ошибки. Недавно я погрузилась в теорию “Новая хронология”, созданную математиком Фоменко. Он радикально пересматривает всю мировую историю и представляет свою хронологию событий с помощью научных методов датирования. Меня это так увлекло, захотелось глубже войти в контекст, чтобы лучше понимать суть вещей. А еще хотелось бы больше путешествовать, знакомиться в другими народами и научиться ездить на лошадях.

А недавно вы рассказали, что прошли курсы по соблазнению.

Эти курсы мне подарила подруга на день рождения. Приходя на занятие, ты можешь задать сексологу любой интересующий тебя вопрос. Она тебе все расскажет, а если надо — покажет. Это оказалось очень интересно. Смело могу сказать, что такие курсы благоприятно влияют на брак.

В прошлом году ваш муж Александр сказал прессе, что у вас был непростой период в отношениях и даже появлялись мысли о разводе. Как вам удалось преодолеть этот этап?

Да, помню я это его высказывание. Прихожу домой и говорю: “Что ты там наплел журналистам?” (Смеется) На самом деле за столько лет, конечно, были разные моменты, и сложные тоже. Сейчас, даже боюсь сглазить, штиль. Когда мы познакомились, мне было 18, а ему 34, и мы не знали, в какую сторону нас понесет течение. В паре вы можете развиваться вместе. Или кто-то может идти вперед и подтягивать другого. Главное — действовать в унисон и чувствовать друг друга. С какими-то вещами Александр был не согласен. Например, он терпеть не мог, когда я уезжала на работу. Хотя он человек очень творческий и много мне помогал. Я всегда опиралась на его опыт. Со временем он стал больше мне доверять, давать самой принимать решения. “Если ты знаешь, что делать — иди и делай”, — говорил он мне. Сейчас мы вышли на новый уровень отношений. Однажды мы были в Индии, там на входе в храм были перечислены степени отношений: любовь, дружба и — самое наивысшее — партнерство. Если у тебя есть все это, ты можешь назвать себя счастливым человеком. Мне кажется, что мы эти три степени уже обрели.

Стиль: Светлана Михалюк

Мейкап: Алексей Молчанов

Прически: Евгений Зубов/ @style_hair_obsessed

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистенты фотографа: Валерия Панасенко, Мария Икактус

Ассистент стилиста: Анастасия Москаленко

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова