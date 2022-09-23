Ульяна Пылаева – о силе движения и о том, как хобби превратить в профессию

О старте

Мои родители профессиональные спортсмены: мама фитнес-тренер, а папа КМС по плаванию. В общем, я росла в такой семье, где не забалуешь, спорт в моей жизни присутствовал всегда. На танцы меня отдали в возрасте 6 лет из-за проблем со стопами. Привели в детский ансамбль “Буратино”, где я занималась народными танцами, классическими, растяжкой. На открытых уроках мама смеялась: все дети ровно лежат в “складочках”, а моя — “горб”. Почему так? В тот момент было трудно представить, что хореография станет моей профессией. Я мечтала играть на пианино и петь, учиться в музыкальной школе, а танцы ненавидела. Тем не менее обстоятельства сложились так, что уже в 15 лет я стала учить малышей танцевать. Помню, после первого занятия села и разрыдалась. Сложно было эмоционально, это был первый преподавательский опыт, да еще и с пятилетками. Теперь мои уроки только 16+.

Танцы долгое время были моим хобби, а когда в 2005 году встал вопрос, куда мне поступать, мама убедила: важна стабильность. И я пошла учиться в Государственный университет управления на финансиста. В итоге по специальности не работала и дня.

Купальник, платок — все RoDaSoleil; солнцезащитные очки IS 11-616, Enni MarcoО творчестве

Сейчас я нахожусь на том этапе, когда мне интересно все. Я состою в актерской группе, нашла киноагента и пытаюсь попасть в индустрию — оказывается, это тяжело. Параллельно я занимаюсь голосом. В основном, техникой. Мне было бы интересно поработать с озвучанием. Не исключаю и того, что когда-нибудь могу записать песню. Я хочу попробовать все.

О роли ведущей

Когда меня утвердили на роль соведущей в проект “Новые танцы”, я была счастлива. Я работаю с участниками на бекстейдже. Это танцовщики. Я там в своей стихии. Моя задача — поддержать участника, а не комментировать его выступление. Я не член жюри, да и потом, на проекте такие крутые ребята, что у меня не повернулся бы язык анализировать их. Мое правило: не критикуй то, что не можешь сделать сама. Танцевальное сообщество — одно большое дружеское комьюнити, практически все друг друга знают, пересекались на каких-то кастингах или работали вместе на разных проектах. Конкуренция, безусловно, присутствует, но она не враждебная, скорее игровая. Каждый участник выходит на сцену с целью показать себя и думает прежде всего о том, как станцует.

Купальник, платок — все RoDaSoleil; солнцезащитные очки IS 11-623, Enni Marco Купальник, RoDaSoleil; солнцезащитные очки IS 11-622, Enni MarcoО возможностях

Для того чтобы получить профессиональное хореографическое образование в Москве, есть один Институт культуры. Но за последние 10 лет появилось столько школ танцев, что большинство именитых танцовщиков именно оттуда, можно сказать, они самоучки без высшего образования. Наступило время, когда талант сам пробивает себе дорогу. Более того, есть направления, которые зарождаются в России. Самое известное — Frame Up. Насколько я знаю, его хореограф-родоначальник Настя Юрасова не оканчивала высшее хореографическое учебное заведение. Во многом индустрия в России очень выросла именно благодаря проекту “Танцы”.

Заработать, занимаясь танцами, тоже всегда можно. Если ты в своем деле хорош — будут и классы, и проекты интересные.

О работе со звездами

Я выступала с огромным количеством наших поп-звезд, но сейчас это в прошлом. Мне интересно быть частью номера, в котором музыка и танец существуют на равных. А если сначала идет песня и вокалист, а танец — всего лишь фон, мне этого уже мало. Это не плохо, просто не моя история. Исключением, пожалуй, было сотрудничество с Тимуром Родригезом. У нас с ним была программа, в которой мы были одним целым на сцене.

Об отношении к неудачам

Я участвовала в разных конкурсах с детства, но никуда не проходила. В какой-то момент я просто привыкла, что меня никогда никуда не берут. Я, конечно, расстраивалась, но у меня не было ни на кого обиды. Напротив, я рассуждала так: не взяли — значит, не тянешь, нужно работать больше. И работала. Когда я пришла на кастинг второго сезона “Танцев”, там было очень много участников. Кстати, этот сезон до сих пор остается лидером по количеству заявок. И вдруг я прошла. Но вылетела после третьего эфира. Подумала тогда: все, больше не вижу смысла танцевать, зачем? Но спустя какое-то время мне так захотелось вернуться и победить, что я пришла снова, уже как участница пятого сезона. Я пахала как проклятая, занималась целыми днями. И все получилось.

Выходит, негативный опыт второго сезона стал для меня мотивацией, пинком, который привел к успеху. Иногда неудачи бывают необходимы.

Купальник, RoDaSoleilО популярности

Для проявлений звездной болезни у меня нет повода. Думаю, если человек впадает в такое состояние, когда ему кажется, что он лучше других, ему нужна помощь психолога. Ведь это означает, что все лучшее в своей жизни он уже сделал. А после этого дороги вперед нет.

Я не считаю себя популярной, но порой меня узнают. Причем в самых неожиданных местах, типа паспортного контроля. Это забавно. Однажды мою машину эвакуировали. Я приехала оплачивать квитанцию за штраф-стоянку, инспектор посмотрел на меня и спросил: “Ульяна Игоревна, вас на ТНТ парковаться не научили?”. Смешно!

А вообще, конечно, работа на телевидении хороша тем, что дарит много интересных знакомств. Например, как-то я принимала участие в одной съемке, в которой снималась Лариса Гузеева. Мы вместе с ней покидали павильон поздно вечером, и она сказала мне что-то вроде: “Девочка моя, послушай…”. Меня чуть не разорвало от счастья. Она же просто топ!

О путешествиях

Я люблю различные поездки. Благодаря своей работе я много езжу и, кстати, уже отлично изучила нашу страну, побывала с гастролями в таких местах, куда, наверное, не попала бы никогда. Мне повезло! Я видела Байкал, тайгу, какие-то отдаленные уголки России. Удивительно, ведь раньше, выбирая направление для отпуска, я часто останавливала выбор на Европе. А оказалось, у нас такая красивая страна, такая огромная, и мы так плохо ее знаем.

Купальник, брюки — все RoDaSoleil; солнцезащитные очки IS 11-622, Enni Marco Купальник, RoDaSoleil; солнцезащитные очки IS 11-623, Enni Marco

Стиль: Елена Зверева

Макияж: Кирилл Шабалин

Прическа: Ирина Миненко / стилист ON HAIR SALON для L’Oreal Professionnel Paris

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Алексей Бутков

Ассистент стилиста: Алина Усова

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова

Благодарим спа-комплекс Master Peace SPA за помощь в организации и проведении съемки