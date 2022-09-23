В Москве начали готовить цветники к зиме
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Минувшим
летом Москва расцвела яркими красками и невероятными видами благодаря рассаженным
по городу цветам. Однако их время подходит к концу, и теперь необходимо позаботиться
о сохранении растений.
С
наступлением холодной погоды специалисты комплекса городского хозяйства
российской столицы начали готовить цветники к зимнему сезону. Сейчас они
занимаются подкормкой и обработкой растений. Параллельно в Москве очищают
клумбы от скопившегося мусора.
Об
этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу профильного
ведомства. В столичном комплексе городского хозяйства уточнили, что специалисты
на данный момент проводят все необходимые работы для того, чтобы многолетние
цветы благополучно пережили холодное время года и могли радовать горожан уже в
следующем году.
“Приводим
в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем
их от болезней и вредителей. После завершения работ задекорируем цветники
разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму”, –
рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По
его словам, на финальном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной
щепой, причем, в оживленных местах города цветники украсят яркими орнаментами.
Чиновник, подчеркнул, что речь идет о национальных узорах и сказочных образах.
Подкормка
растений удобрениями необходима для укрепления их корневой системы и повышения
уровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов от
болезней и вредителей. Также многолетки обрежут перед зимой.
Клумбы
с красочным орнаментом обустроят на Северном речном вокзале, там создадут
синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском
бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов.
Важно
отметить, что к холодам в Москве готовят не только растения, но и животных. Для
помощи белкам и птица в зимнее время в столице проводится экологическая акция
“Листопад добрых дел”.
Проект
запущен в начале сентября и продлится до конца октября. Организатором выступает
Мосприрода. В рамках акции все желающие могут смастерить кормушки для зимующих
грызунов и птиц, а также заготовить корма. Кроме того, москвичей приглашают на
уборку природных территорий.
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