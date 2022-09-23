В Москве начали готовить цветники к зиме

Минувшим

летом Москва расцвела яркими красками и невероятными видами благодаря рассаженным

по городу цветам. Однако их время подходит к концу, и теперь необходимо позаботиться

о сохранении растений.

С

наступлением холодной погоды специалисты комплекса городского хозяйства

российской столицы начали готовить цветники к зимнему сезону. Сейчас они

занимаются подкормкой и обработкой растений. Параллельно в Москве очищают

клумбы от скопившегося мусора.

Об

этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу профильного

ведомства. В столичном комплексе городского хозяйства уточнили, что специалисты

на данный момент проводят все необходимые работы для того, чтобы многолетние

цветы благополучно пережили холодное время года и могли радовать горожан уже в

следующем году.

“Приводим

в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем

их от болезней и вредителей. После завершения работ задекорируем цветники

разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму”, –

рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По

его словам, на финальном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной

щепой, причем, в оживленных местах города цветники украсят яркими орнаментами.

Чиновник, подчеркнул, что речь идет о национальных узорах и сказочных образах.

Подкормка

растений удобрениями необходима для укрепления их корневой системы и повышения

уровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов от

болезней и вредителей. Также многолетки обрежут перед зимой.

Клумбы

с красочным орнаментом обустроят на Северном речном вокзале, там создадут

синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском

бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов.

Важно

отметить, что к холодам в Москве готовят не только растения, но и животных. Для

помощи белкам и птица в зимнее время в столице проводится экологическая акция

“Листопад добрых дел”.

Проект

запущен в начале сентября и продлится до конца октября. Организатором выступает

Мосприрода. В рамках акции все желающие могут смастерить кормушки для зимующих

грызунов и птиц, а также заготовить корма. Кроме того, москвичей приглашают на

уборку природных территорий.