Асимметричная челка, кудрявый боб и элегантная пикси: 10 омолаживающих причесок, которые кардинально преобразят внешность

Удачная прическа может кардинально преобразить вашу внешность. Она поможет визуально уменьшить ваш возраст и омолодить на 10 лет и больше. Такие стрижки могут быть как короткими, так и длинными. Они освежают лицо и маскируют возрастные изменения. В статье мы приведем 10 омолаживающих причесок, которые преобразят ваш внешний вид.

Каскадная стрижка до плеч

Забудьте о том, что после 40 лет нужно носить только короткие стрижки. Каскадная прическа до плеч поможет вам выглядеть стильно и молодо. Такая длина не создает большой нагрузки на волосяные луковицы, и вы можете не беспокоиться о выпадении прядей.

Асимметричная челка

Если вас беспокоят морщинки на лбу, то сделайте прическу с асимметричной челкой. Она создаст красивое обрамление лица, которое сбалансирует пропорции лба и подбородка, а также подчеркнет скулы. Эта прическа выделит ваши самые привлекательные черты.

Кудрявый боб

Вы можете красиво обрамить лицо с помощью кудрявого боба. Эта прическа подчеркнет ваши лучшие черты. При этом она оставит заметными ровно столько несовершенств, сколько необходимо для эффекта естественности.

Длинные волнистые волосы

Если ваши волосы вьются от природы, то вам повезло. Они не требуют серьезного ухода для сохранения красоты и молодости. Просто периодически подстригайте секущиеся кончики и мойте голову питательным шампунем.

Боковая челка

С возрастом черты лица становятся более резкими. Если вы хотите их смягчить, то сделайте среднюю или короткую прическу с боковой челкой. Она придаст вашему облику очарование юности.

Асимметричный боб

Сальные корни могут сделать вашу шевелюру тусклой и безжизненной, особенно если у вас густые волосы. Чтобы вам не приходилось слишком часто мыть голову, сделайте асимметричный боб. Он скроет неидеальные корни и освежит лицо.

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Прическа средней длины с мягкими локонами

Прическа средней длины с мягкими локонами омолаживает облик. Распущенные пряди делают шевелюру более объемной. Если вы хотите усилить эффект, попросите парикмахера сделать эту стрижку слоистой.

Пикси

Если вам нравятся короткие прически, то выберите пикси. Она сделает ваш образ легким и непринужденным, но элегантным. Стрижка пикси очень проста в уходе. Вам понадобится всего несколько минут утром, чтобы стильно выглядеть в течение всего дня.

Балаяж на волосах средней длины

Если вы боитесь полностью менять цвет волос, то выберите технику окрашивания “балаяж”. Она дает более естественный эффект, чем омбре, а также придает лицу моложавость.

Создание бликов

Блики на прядях омолаживают внешность. Подберите оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос. Выберите тон, который вам больше всего нравится. Обратитесь к парикмахеру, чтобы он создал блики на вашей шевелюре. Он подберет такой вариант мелирования, который подходит вам больше всего.