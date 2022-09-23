Иван Ургант опубликовал новое фото младшей дочери в ее день рождения

Телеведущий и актер Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе вчера, 21 сентября, отметили 6-й день рождения младшей дочери Валерии. Иван Андреевич поздравил дочь публично – он поделился новым фото девочки в своем блоге в социальной сети. На снимке Валерия стоит дома на фоне связки воздушных шаров белого и фиолетового цвета. Ее знаменитый папа традиционно подписал публикацию цифрой семь и смайлом в виде сердца. Так он ежегодно поздравляет всех своих детей и детей своей супруги от первого брака.

Напомним, с 2007 года Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе. Пара воспитывает четверых детей: двоих Натальи от первого брака – сына Нико и дочь Эрику, а также общих дочерей – Нину, названную в честь бабушки Ивана актрисы Нины Ургант, и Валерию. Недавно Нина отпраздновала свое 14-летие.

Совсем недавно стало известно, что Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули франшизу “Елки” – их имена не фигурируют в касте девятой части предновогодней истории. Главную роль исполнит Федор Добронравов.

Наталья Кикнадзе с дочкой Валерией