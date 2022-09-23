 

Сабина Ахмедова, Катерина Шпица, Алексей Учитель и другие на вечеринке в Сочи

23.09.2022, 21:50, Разное
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22 сентября в панорамном ресторане на территории одного из сочинских парков состоялась масштабная ежегодная вечеринка онлайн-кинотеатра KION “Сияющая пустота”. В толпе гостей, несмотря на пасмурную и совсем не южную погоду, можно было узнать множество звезд театра и кино и не только. Среди них – Настасья Самбурская, Александр Цыпкин, Катерина Шпица, Надежда Сысоева, Алексей Учитель, Сабина Ахмедова, Вадим Галыгин, Кузьма Сапрыкин, Анна Александрова, Артем Ткаченко, Ксения Кутепова, Лиза Шакира и другие.

«Сияющая пустота» — музыкальный проект, проходящий в Сочи уже третий год подряд. В этом году гости стали свидетелями музыкальных техно-сетов Mishin, BATU OZER и Pushkin под сопровождение лазерного шоу.

Настасья СамбурскаяСабина Ахмедова и Катерина ШпицаИгорь МишинАртем ТкаченкоАлександр ЦыпкинКсения КутеповаВадим ГалыгинАлексей УчительАнна АлександроваКузьма Сапрыкин и Надежда СысоеваКсения СурковаЛиза Шакира


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