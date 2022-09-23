Виктория Бекхэм считает, что Никола Пельтц провоцирует слухи об их вражде

Раздражают ли Бекхэмов слухи вокруг их звездного семейства? Конечно. По словам близкого к Виктории Бекхэм источника, 48-летняя экс-“перчинка” и дизайнер буквально “в ярости” из-за заметок таблоидов. Она не понимает, почему супруга ее старшего сына Бруклина, 27-летняя Никола Пельтц, никак не опровергает сплетни, а только подогревает интерес к их предполагаемому и, очевидно, раздутому прессой конфликту.

Честно говоря, самое интересное в Николе то, что она вышла замуж за представителя семьи Бекхэм, – добавил инсайдер.

Но больше всего их с супругом Дэвидом Бекхэмом расстраивает то, что они крайне редко видятся с Бруклином.

Дэвид и Виктория хотели бы проводить больше времени со своим сыном и его женой, получить возможность принять ее в свою семью, особенно учитывая, что Бруклин практически живет с родителями жены.

Утверждается, что Дэвид и Виктория пытались найти общий язык с Николой, но их попытки не увенчались успехом.

Дэвид и Виктория пытались помириться с ней, найти способ поладить.

Напомним, слухи о том, что Виктория Бекхэм и Никола Пельтц терпеть не могут друг друга появились в начале августа. По словам инсайдеров, конфликт между свекровью и невесткой назревал еще до свадьбы. Никола категорически отвергла помощь Виктории в организации торжества и свела общение с ней на минимум. Даже свадебное платье она выбрала не бренда Виктории, а известного модного Дома Valentino. Позже Никола дала интервью Variety, в котором не стала прямо опровергать то, что они с Викторией враждуют.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм связал себя узами брака со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца, 27-летней Николой в апреле этого года. Торжественная церемония, давшая старт трехдневным гуляниям по случаю свадьбы, состоялась в роскошном поместье Монсоррель в Палм-Бич стоимостью 103 миллиона долларов. На праздник было приглашено свыше трех сотен гостей.