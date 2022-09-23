Последний ход королевы: все ритуалы, символы и знаки во время церемонии похорон Елизаветы II

В Британии прошли первые за 70 лет похороны действующего монарха – королевы Елизаветы II. Они продемонстрировали приверженность монархии традициям, но при этом открытость новым веяниям, символизм и, главное, любовь в королевской семье.

На службе в Вестминстерском аббатстве в первом ряду: принцесса Нидерландов Беатрикс, королева Максима, король Виллем-Александер, королева Швеции Сильвия, король Карл XVI Густав, датский кронпринц Фредерик и королева Маргрете II. Во втором ряду: король Норвегии Харальд V, королева Соня, почетная Королева Испании София, почетный король Хуан Карлос, королева Летиция, король Филипп. В третьем ряду: княгиня Монако Шарлен, князь Альбер, великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, великий герцог Анри, бельгийская королева Матильда, король Филипп.

Известно, что планирование траурных мероприятий на случай смерти Елизаветы II началось еще в 1960-х годах. Кроме операции “Лондонский мост”, которая устанавливала порядок действий от непосредственно объявления о ее кончине до окончания похорон, были еще ее подвиды, на случай, если королева уйдет из жизни не в Лондоне. Например, “Операция Перегрузка” – если монархиня скончается за пределами Великобритании, или “Операция Единорог”, если это произойдет в Шотландии.

Несмотря на то, что вся информация об этом была строго засекречена, в подробности операции было посвящено великое множество людей. 60 лет из года в год велись консультации на разных уровнях: в министерствах, ведомствах, организациях и службах – от полиции до церкви. Что же касается традиций, красоты и символизма похорон королевы, тут все зависело от нее самой. Внести небольшие поправки в ход церемонии мог только ее наследник – король Карл III.

Кто заказывает музыку

Ее Величество сделала множество распоряжений насчет предстоящей траурной церемонии. Например, она не хотела “долгих, скучных служб” и определила, какие молитвы и музыка должны звучать над гробом. Будучи поклонницей волынок, она распорядилась, чтобы последние аккорды в церемонии исполнил личный волынщик королевы майор Пол Бернс. Это его игра почти каждое утро в 9 часов 15 минут будила ее во дворце.

Но наиболее символичной была русская нотка британских похорон. Елизавета пожелала, чтобы в последний путь ее проводили так же, как ее любимого мужа Филиппа – под хоровое исполнение “Русского кондака усопших”. Известно, что герцог Эдинбургский тоже сам планировал свои похороны, и, поскольку его мать принцесса Алиса Баттенбергская была троюродной сестрой последнего российского императора Николая II, он, видимо, хотел подчеркнуть свое родство с Романовыми этой похоронной мелодией.

Вся церемония прощания была полна символов и скрытых аллюзий. Гроб был накрыт Королевским штандартом — флагом, представляющим суверена Британии, Земель короны и британских заморских территорий. На нем изображены три льва, которые обозначают Англию, один лев, обозначающий Шотландию, и арфа, которая символизирует Ирландию. Этот флаг поднимали над одним из дворцов королевы, когда она в нем останавливалась. А венок, который украшал гроб во время траурных мероприятий, был подарком от сына – нового короля. Он был составлен из цветов, выращенных в садах любимого шотландского замка королевы Балморал, ее “рабочего кабинета” – Букингемского дворца, и резиденции Чарльза Кларенс-хаус, а также листьев розмарина, английского дуба и веток мирта. Последние были срезаны с кустарника, когда-то выращенного из черенка, взятого из свадебного букета Елизаветы. В венке находилась записка, подписанная от руки “любящим и навечно преданным” Карлом III.

Бриллиантовый поклон

Драгоценности, в которых члены королевской семьи посещают общественные мероприятия, не только подчеркивают их статус, но и иногда имеют символическое значение. Так Кейт, принцесса Уэльская, надела на похороны бриллиантовые серьги с жемчугом, которые Елизавета получила в подарок на свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году. А ожерелье из четырех ниток жемчуга с бриллиантовой кокардой тем более полно символизма: оно принадлежало королеве, та подарила его принцессе Диане в честь свадьбы с принцем Чарльзом. И именно в нем Кейт Миддлтон была на похоронах герцога Эдинбургского год назад.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, появилась на траурных мероприятиях в жемчужных серьгах, тоже подаренных ей покойной королевой – в 2018 году. Но это еще не все. Она надела черное платье с накидкой от Стеллы Маккартни в память о мероприятии, на котором была вместе с королевой в 2018 году. Это был концерт в Королевском Альберт-Холле, посвященный 92-летию монархини, для которого Меган выбрала точно такой же образ, но синего цвета.

Но не только жены британских принцев почтили память Елизаветы II своим внешним видом. Почетная испанская королева София – мать короля Филиппа – прибыла на прощание в Вестминстерском аббатстве в черном жакете, на котором сверкала овальная брошь из жемчуга с бриллиантами, передававшаяся в испанской королевской семье из поколения в поколение. Это же самое украшение она надевала на похороны королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон 9 апреля 2002 года.

Еще одна символичная брошка в виде бриллиантовой подковы, напоминающая о любви королевы к скачкам и верховой езде украшала траурное пальто самой младшей участницы церемонии – 7-летней принцессы Шарлотты, третьей в очереди на британский престол.

У входа в Вестминстерское аббатство гроб королевы ожидали дети и внуки королевы, а также герцогиня Сассекская Меган, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кейт, ее дети Джордж и Шарлотта, графиня Уэссекская Софи, принцессы Беатрис и Евгения, принцы Майкл и Эдвард КентскиеБдение принцев и принцесс

Сначала четверо детей, а на следующий день – восемь внуков королевы Елизаветы II приняли участие в церемонии, которая называется “Бдение принцев”. 17 и 18 сентября на 15 минут они заменили гвардейцев, круглосуточно дежуривших у гроба королевы. Интересно, что до этого момента в Бдении принцев, как и следует из названия, никогда не принимали участие женщины. Например, перед похоронами королевы-матери, у которой было две дочери – Елизавета и Маргарет, а сыновей не было вовсе, у гроба стояли четыре внука: принц Уэльский, герцог Йоркский, граф Уэссекский и виконт Линли.

А в Бдении принцев после смерти короля Георга V принимали участие только его четверо сыновей, дочь принцесса Мэри осталась в стороне. Но на сей раз королевская семья, очевидно, решила устранить гендерное неравенство: 17-го числа вместе с королем Карлом и принцами Эндрю и Эдвардом на почетную вахту заступила дочь королевы принцесса Анна. А 18-го – наравне с принцами Уильямом и Гарри, а также Питером Филлипсом и Джеймсом, виконтом Северном, – в церемонии приняли участие принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл и леди Луиза Виндзор.

Это внесло в церемонию некоторое разнообразие: когда участники бдения поднимались по лестнице, с ноги Зары Тиндалл – дочери принцессы Анны – слетела туфелька. Из-за этого процессия на несколько секунд застопорилась. Но все телезрители, наблюдавшие трансляцию церемонии, оценили то, с каким достоинством и грацией Зара вернула обувь на место.

Принцы Уильям и Гарри, принцессы Беатрис и Евгения, леди Луиза Виндзор и ее брат Джеймс, виконт Северн, Зара Тиндалл с братом Питером Филлипсом на церемонии Бдения принцев Военные в гражданском, гражданские – в военном

Любопытно, что “Бдение принцев” было единственным пунктом многодневной траурной программы, на котором принцы Эндрю и Гарри были в своих военных мундирах. Для этого им понадобилось личное разрешение короля. Принц Гарри лишился права носить военную форму по решению королевы – после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи и переезда в США в 2020 году. Нужно сказать, что для него это стало настоящим ударом. Он окончил королевскую военную академию в Сандхерсте, 10 лет своей жизни отдал службе в британских королевских вооруженных силах, и считает это время очень важной частью своей жизни. В своем прощальном письме после смерти Елизаветы II он обращался к ней не только, как к бабушке и королеве, но и как к своему “верховному главнокомандующему”. В качестве пилота военного вертолета Apache Гарри дважды бывал в командировках в Афганистане. Там, по его воспоминаниям, опубликованным в газете The Sunday Times, ему регулярно приходилось транспортировать в госпитали раненых солдат и местных жителей. Именно эти командировки подвигли его на организацию спортивных соревнований, в которых принимают участие люди, получившие ранения в конфликтах, — Invictus Games (Игры Непобежденных). Тем не менее, на всех остальных траурных мероприятиях, в том числе на похоронах, он был в гражданском, но со своими военными наградами.

Принц Эндрю не может носить военную форму с начала 2022 года, когда Елизавета II лишила его титулов, воинских званий и королевского патронажа из-за обвинений в совращении несовершеннолетней, выдвинутых американкой Вирджинией Джуффре. Чтобы избежать допроса в американском суде, принц согласился выплатить ей компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов. Нужно сказать, что герцог Йоркский был готов судиться и биться до последнего, но его венценосная мать сочла, что это нанесет непоправимый урон репутации королевской семьи. В январе 2022 года более 150 ветеранов британской Королевской армии, флота и ВВС направили королеве прошение о лишении ее среднего сына воинских званий и наград. Выпускник дартсмутского Королевского военно-морского колледжа, ветеран боевых действий, в том числе, Фолклендской войны, шел за гробом матери в штатском. Зато остальные дети королевы и наследник престола принц Уильям, хоть и не были боевыми офицерами, но имеют почетные воинские звания армейских полков, служащих монарху. Так принц Уэльский – полковник уэльской гвардии, герцог Кентский – шотландской, герцог Кембриджский – ирландской, принцесса Анна – полковник Королевских и синих (один из двух полков Дворцовой кавалерии).

Принц Эндрю получил в наследство от матери двух ее корги Мьюика и СэндиОт коронации к отпеванию

С момента прибытия в Лондон из Шотландии, где в 8 сентября в 16:30 Елизавета II скончалась в своем любимом замке Балморал, ее гроб перемещали по Лондону на орудийном лафете, запряженном шестеркой лошадей. После торжественного прощания в Вестминстерском аббатстве, где она была коронована в 1953 году, траурная процессия двинулась к Арке Веллингтона. Всю дорогу королеву сопровождал колокольный звон Биг Бена и аплодисменты благодарных подданных. Когда она проезжала мимо Гайд-парка, в ее честь был дан салют из артиллерийских орудий, когда миновала Букингемский дворец, перед ним выстроился весь ее штат – около 100 служащих. У Арки гроб перенесли в автомобиль.

В свой последний путь королева отправилась в спроектированном ею самой катафалке на базе седана Jaguar XJ. Гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, которая находится в Виндзорском замке. По пути траурный кортеж миновал любимого пони Елизаветы II Эмму и двух корги Мьюика и Сэнди. У ворот замка ее ждала вся семья. На погребальной службе в часовне присутствовали около 800 гостей. После положенных церковных церемоний коронный ювелир снял с гроба королевы скипетр, державу и императорскую государственную корону. Эти символы монархии были вручены декану Виндзора, который положил их на алтарь. После этого король Карл III поместил на гроб символ королевской роты, а Лорд-камергер, по многовековой традиции, сломал свой служебный жезл, что ознаменовало конец правления Елизаветы II. Впервые в истории этот момент транслировался в прямом эфире, и его можно было увидеть в любой точке земного шара. Так древний обычай и современность закончили 70-летнее служение британской королевы. Следующие поколения британцев будут жить при королях – Карле, Уильяме, Георге.

Лорд-камергер, по многовековой традиции, сломал свой служебный жезл