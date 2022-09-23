С платьями классического кроя, юбкой-плиссе или носками: с чем миксовать осенью классические туфли Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн — это модель закрытой обуви с низким вырезом и с одним либо несколькими ремешками поперек подъема. Приблизительно такие туфли многие из нас носили в школе. В этом сезоне они невероятно модные и прекрасно интегрируются во взрослый женский гардероб. Вот, с чем лучше всего сочетаются такие туфли.

С комбинезоном

Туфли Мэри Джейн не обязательно должны быть на каблуках. Обувь может быть и вовсе без этой детали, на плоском ходу. В таком случае туфли выглядят так, словно балетки, поэтому прекрасно сочетаются с любой повседневной одеждой. Например, с комбинезоном из трикотажа. Вы можете выбрать одежду с этническим принтом, если вам импонирует бохо стиль.

Тренд: золотая пряжка

Обратите внимание на туфли Мэри Джейн с золотой пряжкой. Такая деталь сразу делает обувь более стильной и нарядной. В данном контексте больше уместны туфли нейтрального цвета: например, белого, черного или бежевого.

С платьями классического кроя

Создать стильный лук можно с помощью платья классического кроя миди длины и туфель Мэри Джейн на широком устойчивом каблуке. Обратите внимание на декор одежды. Хорошо, если платье будет с воротничком, рюшами или оборками. Допускается изделие с принтом: лучше всего в горошек.

Тренд: оттенок металлик

В моде этой осенью — туфли Мэри Джейн с оттенком металлик (с золотистыми либо серебристыми вставками). Именно такая самобытная обувь станет изюминкой вашего образа. Обратите внимание, что допускаются туфли с открытой пяткой. Пока еще нет сильных минусовых температур, есть возможность поносить такие туфли, так что не упускайте момент.

С плиссированными юбками

Сара Джессика Паркер нередко появлялась в туфлях Мэри Джейн в сериале «Секс в большом городе». Эту обувь она сочетала с плиссированными юбками миди, благодаря чему получались очень нежные и романтичные луки. Вы также можете последовать примеру знаменитости. В качестве верха можете надевать не только блузы или рубашки, но также и майки с футболками.

Тренд: квадратный носок

В классической вариации туфли Мэри Джейн идут с закругленным носком. Однако в текущем сезоне стилисты предлагают нам поэкспериментировать и примерить обувь с квадратным носком. Ее можно смело сочетать с элегантными вещами, чтобы получился интересный контраст.

С белыми носками

Если вам нравятся по-детски озорные образы, тогда носите туфли Мэри Джейн с белыми носками (можно даже гольфами). Если хотите, можете выбрать носки с рисунком либо с какой-нибудь забавной надписью. Помните, что с помощью аксессуаров можно преобразить и освежить любой образ, а также выразить свою индивидуальность.

В качестве верха может выступать платье или юбка с блузой. Только не допускайте того, чтобы образ получился провокационным. Если у вас очень короткое платье или юбка, тогда подбирайте верх без декольте и без глубокого выреза.

Тренд: двухцветная обувь

Если вам нравится выделяться из толпы и создавать необычные образы, тогда обратите внимание на двухцветные туфли. Например, где есть сочетание кремового и черного. Или можете выбрать по желанию комбинацию более ярких оттенков.