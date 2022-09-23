Ходим парой: Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни на показе Tod’s в рамках Недели моды в Милане

В пятницу, 23 сентября, в рамках Недели моды в Милане состоялся показ новой весенне-летней коллекции бренда Tod’s. В шоу приняли участие топ-модель и супруга экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни, а также супермодель Наоми Кэмпбелл. Бывшей первой леди Франции доверили открывать показ, а легендарная супермодель 90-х закрывала презентацию.

Бруни продемонстрировала на себе монохромный пудровый комплект с тренчем, рубашкой и брюками, а Кэмпбелл вышла на подиум в кожаном блестящем бежевом плаще, надетом на голое тело, дополненное брюками, сабо и сумкой-тоутом.

Накануне Наоми Кэмпбелл закрыла показ Boss. Как это было – смотрите здесь.