 

18-летний сын Илона Маска выполнил обещание и сменил пол — первые фото

23.09.2022, 19:05, Разное
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Накануне репортеры Daily Mail заметили 18-летнюю дочь основателя SpaceX и Tesla впервые с тех пор, как она сменила биологический пол. Ранее девушка была известна как юноша по имени Ксавье. Теперь ребенка Маска зовут Вивьен, и она не хочет иметь с отцом, чье состояние оценивается в 272 миллиарда долларов, ничего общего. Все фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Папарацци запечатлели Вивьен на выходе из обувного магазина, после чего она бросилась бегом через оживленный перекресток и встретила неизвестную спутницу, с которой села в прославивший Маска на весь мир автомобиль Tesla и уехала. Для рядового шоппинга Вивьен выбрала повседневный аутфит из футболки цвета хаки с ярко-желтыми принтом, черных свободных джоггеров и разноцветные кроссовки. Позже девушку заметили у дома матери Жюстин Уилсон. Судя по снимкам, она купила новую пару обуви и мобильный телефон, и, похоже, до сих пор живет вместе со своей мамой. 

Напомним, что Вивьен Дженна Уилсон обратилась в суд Лос-Анджелеса с намерением сменить фамилию весной, а уже в июне ее ходатайство было удовлетворено. Свое решение она обосновала тем фактом, что “больше не живет со своим биологическим отцом и не желает быть связанной с ним каким-либо образом в той или иной форме”. Возможно, реакция Вивьен объясняется тем, что ранее отец был явно против ее гендерного перехода.

С матерью Вивьен, канадской писательницей Жюстин Уилсон, Маск жил с 2000 по 2008 год. В этом браке с помощью ЭКО на свет появились пятеро детей миллиардера — тройняшки Ксавье, Кайя и Саксон, а также сыновья Гриффин и Дэмиан. Сейчас у Илона Маска уже 10 наследников и наследниц от трех разных женщин.

Илон Маск с бывшей женой Жюстин УилсонИлон и Жюстин с сыновьями Ксавье и Саксоном


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