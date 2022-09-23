“Проблемы”: беременной Собчак поставили неутешительный диагноз

Стоматолог Давид

Григорян присмотрелся к улыбке Ксении Собчак и предположил возможные проблемы. Хирург

рассмотрел у звезды небольшую скрученность зубов и десневую улыбку — когда из-под губ открывается больше двух миллиметров верхней десны.

“Скорее имеются

небольшие проблемы с прикусом и скученностью всех зубов”, — поясняет врач. Григорян продолжает: “На сегодня у Ксении нет никаких определённых изменений. У нее

нет в полости рта реставрации по типу виниров и коронок”.

Несмотря на

заверения врача, поклонники давно поставили звезде неутешительный диагноз — “лошадиная

улыбка”. К счастью, дерзкой ведущей мнение таких экспертов не интересно.

Напомним, что

Ксения Собчак сейчас занимается съемкам собственного ютуб-шоу. В личной жизни

ведущей пока тоже спокойно — “блондинка в шоколаде” уже несколько лет

замужем за режисером Константином Богомоловым. По слухам, Собчак вот-вот

предстоит рожать — в комментариях социальных сетей ее вовсю называют беременной.

Публика все выглядывает у звезды округлившийся живот. Однако, пока никаких официальных

заявлений пока не было, а Ксения Собчак воспитывает своего единственного

сына Платона.