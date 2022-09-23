 

СМИ: принц Гарри поссорился с отцом в день смерти Елизаветы II и опоздал на рейс в Балморал

23.09.2022, 17:40, Разное
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По словам инсайдеров таблоида The Sun, 38-летний принц Гарри всерьез поругался с отцом, новопровозглашенным королем Великобритании Карлом, III из-за того, что тот запретил ему приезжать в Шотландию вместе с супругой Меган Маркл в день смерти Елизаветы II 8 сентября. Предположительно, именно выясняя отношения с родственником, Гарри опоздал на самолет в Балморал и не успел попрощаться с любимой бабушкой — он прибыл в замок через полтора часа после объявления о кончине монарха.

По слухам, тогда же Чарльз (Карл III) пригласил Гарри на семейный ужин вместе с королевой-консортом Камиллой и его старшим братом (и теперь первым по счету претендентом на британский трон), принцем Уильямом. Однако вместо этого герцог Сассекский встретился с принцем Эндрю, принцем Эдвардом и его супругой графиней Софи Уэссекской, после чего спешно улетел в Лондон.

Отметим, что отношения Гарри с отцом и без того, без преувеличения, трещат по швам. Сначала Меган Маркл заявила, что после так называемого “мегзита” (отъезда Сассекских в США) принц потерял отца. А недавно и вовсе стало известно, что он исключил младшего сына из числа официальных советников, коим он являлся при бабушке, и отказался давать внукам титулы Их Королевских Высочеств.

Несмотря на все, Сассекские присутствовали на похоронах королевы и практически всех предварительных траурных мероприятиях. На днях стало известно, что они улетели в Калифорнию на следующий же день после прощания с Елизаветой.


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