 

После так называемых референдумов в состав России войдёт оккупированная территория, равная третьей части Германии

23.09.2022, 17:15, Разное
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Голосование в рамках референдумов о присоединении к РФ проводится повсюду, где более или менее безопасно, пишет корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Он предполагает, что по завершении подсчёта голосов все четыре области будут в кратчайшие сроки включены в состав Российской Федерации, причём их общая площадь соответствует примерно третьей части территории Германии.

Итак, всё уже подготовлено. С нами на связи Кристоф Ваннер из Москвы. Как всё это, эти референдумы на занятых Россией территориях должны проходить с конкретной, практической точки зрения?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Голосование просто проводится повсюду, где более или менее безопасно, где сейчас не приходится ожидать партизанских нападений и ракетных ударов. Российская Федерация уже обрисовала ситуацию в отношении того, что касается возможных итогов. В вечерних новостях показали таблицу, согласно которой они исходят из того, что примерно 94 процента жителей Донецка выступают за вступление в состав Российской Федерации, в Луганске — 93 процента, в Запорожье — 87 процентов, в Херсоне — 80 процентов. Примерно так всё будет выглядеть в конечном итоге, каким его отобразило российское телевидение, канал «Россия 1».

После этого, я полагаю, Владимир Путин включит эти четыре украинские области или части территории, которые контролируются Россией, в состав Российской Федерации, так быстро, как это только возможно, и таким образом примет эти территории под российский ядерный щит. Чтобы представить себе масштабы, это не какие-то мелкие области — это территория площадью примерно 1200 квадратных километров. А это соответствует приблизительно третьей части площади Федеративной Республики Германия.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2022 года.

 


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