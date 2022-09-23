 

Петербуржцы упрекнули Комтранс за непродуманный график движения автобуса до Парголово

23.09.2022, 17:10, Разное
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Комтранс Петербурга продлил график движения автобуса №397, который следует от метро «Проспект Просвещения» в сторону поселка Парголово. Кроме того, будет сокращен интервал движения, сообщили чиновники.  

Однако данные изменения выглядят скорее непродуманными, чем полезными. Петербуржцы в комментариях отметили, что самый последний автобус все равно уходит гораздо раньше, чем пребывает последний поезд метро.

Реакция чиновников Смольного также выглядит крайне запоздало, ведь на непродуманность многих маршрутов горожане сообщали с первых дней их появления. Непрофессиональный подход команды губернатора Петербурга Александра Беглова привел к ухудшению транспортной доступности для горожан, констатировали СМИ. Ситуацию усугубил ремонт дорог, который решили провести осенью практически в часы пик.


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