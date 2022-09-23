Россияне смогут получить бесплатную шенгенскую визу, но въезд в ЕС им будет запрещён

Еврокомиссия приняла решение о кардинальном изменении

визовой политики в отношении России. Теперь любой россиянин сможет получить бесплатную

шенгенскую визу, однако воспользоваться ей не получится – с 1 октября вводится

временный запрет на въезд граждан России на территорию ЕС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что властями ЕС руководят исключительно гуманитарные соображения.

«Простым россиянам нужна наша помощь и единая Европа готова

протянуть им руку», – сказала она.

Решение об ограничении въезда в Европейский союз для граждан

России было принято по инициативе Польши, Эстонии и Латвии. Сначала представители

этих стран отказались поддержать предложение Берлина по либерализации визовой политики, однако после многочасовых дебатов сторонам удалось достичь

консенсуса

«Мы готовы идти на уступки, в данной ситуации так и

получилось. Германия реализовала свою идею, а мы – свою», – написал в Twitter

официальный представитель Польши в Еврокомиссии Томаш Порембский.

Подать заявление на бесплатную визу можно будет уже с 1

октября в любом консульстве страны, которые является участниками Шенгенского

соглашения.

—