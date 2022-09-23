В чем пойти на свадьбу гостье в прохладный осенний день: учимся утепляться стильно и со вкусом

Осень традиционно считается временем свадеб, поэтому вам может последовать приглашение посетить это торжественное мероприятие. Проблема часто возникает из-за того, что становится прохладно, нужно утепляться, а теплая одежда не всегда выглядит нарядно. Предлагается рассмотреть, что является трендом осени 2022 для выхода на подобные мероприятия.

Блейзер

Не стесняйтесь надевать блейзер, поскольку он может не просто утеплить, но и украсить ваш наряд. Например, его можно надеть на длинное платье в пол, предварительно тщательно подобрав его по цвету и фасону так, чтобы он максимально гармонировал со всеми остальными вещами. Оригинальный поясок сверху подчеркнет вашу талию и сделает блейзер более эффектным относительно фасона. Если вам тяжело ходить на каблуках, отдайте предпочтение удобным балеткам, и ваш образ будет оригинальным и максимально привлекательным.

Цветочный принт

Он по-прежнему в тренде, поэтому нет поводов для того, чтобы не надеть красивое платье в цветах, которое выглядит нарядно. Единственное, что вы должны принять во внимание, это то, что осенью расцветка должна состоять из более насыщенных глубоких цветов (если летом можно выбирать бледные оттенки, то осенью рекомендуется отдавать предпочтение более ярким). Не забывайте о том, что черный и серый цвет в этом сезоне находится на пике, поэтому соединение с данными тонами приветствуется.

Фатин и мех

Если невеста разрешила вам надеть белое платье, можете остановить выбор на этом варианте. А если этого делать нельзя, выберите телесный, бледно-желтый или другой пастельный оттенок. Не забудьте добавить немного меха, например, отличной идеей станет выбрать меховой воротник. Фишка в том, чтобы мех не был в тон с основным цветом наряда, а лучше, чтобы они вообще не сочетались. Такие контрасты сегодня в тренде: мех и тонкий фатин, разные по гамме цвета и пр. Если будет прохладно, наденьте сверху блейзер или палантин.

Цветной низ, однотонный верх и наоборот

Отличной идеей будет надеть цветную юбку или платье под монохромный верх (если для вас это принципиально, сделайте наоборот). Такие наряды выглядят стильно и эффектно, особенно, если вы правильно подберете цвета. Например, темно-серый и темно-синий верх гармонично сочетается с желтым и розовым 3цветным низом. Постарайтесь не отдавать предпочтение слишком крупным рисункам, поскольку они визуально делают силуэт тяжелее.

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Шарф, перчатки и прочие аксессуары

Вы можете надеть совсем легкое платье, но утеплиться при помощи широкого шарфа-шали, который можно набросить на плечи, а также перчаток. Например, наряд в пастельных тонах, который состоит из ночной рубашки, блейзера, шурфа и перчаток смотрится просто великолепно. Образ дополняют и делают целостным туфли на высокой шпильке. Элегантность, женственность и эффектность – вот названия этому выбору.

Пастельная плиссированная юбка

Если у вас есть длинная плиссированная юбка в пастельных тонах, можете считать, что половина модного образа готова. Вы можете сочетать этот предмет одежды с любыми другими вещами. Например, кружевная блуза с длинными руками будет смотреться просто восхитительно. Вы также можете выбрать очень нежный и оригинальный светлый свитер или отдать предпочтение блейзеру. Постарайтесь сделать так, чтобы вся одежда была в одной цветовой гамме, а именно, в пастельной. Обувь выбирайте по своему вкусу и ориентируйтесь на удобство. Шпильки будут смотреться очень привлекательно и стильно, однако обувь без каблуков может быть не менее элегантной, поэтому выбор за вами.

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Розовые тона

Насыщенный розовый цвет одежды станет самым лучшим выбором наряда для осени. Красивый стильный розовый костюм или платье-миди из более плотной и теплой ткани не позволит вам замерзнуть и будет очень актуальным нарядом для свадьбы друзей или родственников. Можете надеть сверху блейзер в пастельных тонах или с оригинальным принтом (например, цветочным). Серый цвет также будет гармонично вписываться в образ, тем более, что серые оттенки очень популярны в этом сезоне, и их сочетание с другими цветами только приветствуется.

Табу

Помните о том, что некоторые вещи могут оказаться под запретом. Например, как уже было сказано, белый цвет может себе позволить только невеста, а вы можете также присутствовать в белом только по предварительной согласованности и ее разрешении. Черным также не стоит злоупотреблять. Если вам очень нравится этот стильный цвет, сочетайте его с другими красками, причем используйте не в очень большом объеме.

Остановите свой выбор на более сдержанных фасонах, поскольку чрезмерно откровенные, кричащие и пышные наряды будут выглядеть нелепо и могут быть расценены, как попытка затмить собой невесту. Представьте себе такую картину: невеста в скромном белом наряде и гостья в бальном платье с кринолином или мини-юбке и топе с откровенным вырезом. Поэтому пусть умеренность и лаконичность станут вашими основными критериями.