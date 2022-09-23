Готовимся, будут сюрпризы: свежие тренды в оттенках лака на осень 2022

Уже наступила осень, а это значит, что пора задуматься о том, чтобы сделать себе новый маникюр. Этой осенью мода приготовила нам несколько сюрпризов, когда дело касается лака для ногтей. Вот несколько отличных вариантов оттенков лака, которые позволят сделать создаваемый образ просто фантастическим.

Все оттенки шоколада (главное фото)

Коричневый цвет считается одним из самых популярных в осеннем маникюре. В этом году он также будет модным, но только в несколько иной интерпретации.

Нужно окрасить каждый ноготь в оттенки бежевого, карамельного и темно-шоколадного.

Сахарная глазурь

Такой маникюр выбрали для себя некоторые знаменитости. Преимущество его заключается в том, что ногти не слишком сильно бросаются в глаза, но при этом оттенок более экстравагантный и интересный, чем однотонный нюдовый тон.

Цвет сахарной глазури хорошо смотрится в совершенно любое время года, именно поэтому, вероятнее всего, он останется с нами на всю зиму.

Розовый барби

Несмотря на то, что лето уже закончилось, однако, ярко-розовый цвет все также остается актуальным и осенью.

Отлично будет смотреться такой маникюр вместе с одеждой подходящего оттенка.

Яркий зеленый

Это действительно магический лесной оттенок. Напоминает он собой мягкий мох на крышах домов или же ароматный зеленый чай.

Более яркая зелень, например, такая как изумрудный цвет, может быть довольно непривычной для осенних месяцев. Однако, этот цвет просто идеально подходит для проведения нейл-арта.

Можно сочетать зеленый цвет с небесно-голубым, а также более глубокими и объемными оттенками, в частности, такими как рубиновый или золотистый.

Тыквенный

Этот цвет напоминает собой оттенок самого осеннего овоща.

Можно выбрать оттенок оранжевого цвета на свой выбор и ногти будут выглядеть просто превосходно и перекликаться с основными атрибутами сезона.

Насыщенный розовый

Это цвет уместен совершенно везде и всегда. Он достаточно деликатный и тонкий одновременно.

Насыщенный розовый оттенок универсальный. Он выглядит красиво и нежно, делая любой создаваемый образ. Этот цвет поможет добавить нотку романтичности.

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Хаки

От зеленого до бежево-розового подтона хаки, все можно найти в палитре этого просто удивительного и довольно насыщенного цвета.

Каждая девушка может легко найти то, что ей больше всего нравится и подходит.

Фиолетовый

Это довольно красивый, яркий и насыщенный цвет. Такой маникюр точно не останется незамеченным.

Фиолетовый цвет отлично подходит для осеннего сезона и прекрасно сочетается с самыми различными образами.

Хромированные оттенки

Осенью популярны не только золото и серебро, но и цветные лаки металлик. Они могут быть как достаточно яркими, так и приглушенными.

Хромированные тона могут идеально подходить в качестве украшения, если хочется сделать свои ногти действительно особенными.

Красные ногти

Ярко-красный оттенок уже достаточно сильно распространен в социальных сетях.

Его можно отнести к числу самых популярных осенних оттенков. Вместо бордового цвета можно попробовать яркие красные тона.