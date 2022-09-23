Мнение: Дикари и карго-культ

Да, и про так называемые «референдумы». Заметил еще несколько дней назад, и с тех пор все больше подтверждений – нынешние «официальные лица», с ними связанные, не дают себе ни малейшего труда хотя бы чуть-чуть притвориться, что волнуются за их «итоги». Хоть бы кто сказал – мол, с трепетом ожидаем, надеемся, что народ не подведет… Нет, все ведут себя так, словно «референдумы» уже прошли, и они лишь выполняют их «решения».

Понятно, что немного странно было бы сомневаться в «итогах», если ты их сам и рисуешь, а проверять тебя никто не будет даже теоретически. Но, если это спектакль, и все это понимают – так вы хотя бы ИГРАЙТЕ! Понятно, что Отелло задушит Дездемону, а Гамлет зарежет Клавдия – и это все знают с детства, включая актеров; но они ведь от этого не зевают на сцене и не ходят, почесываясь – нет, они всем своим видом стараются показать, что абсолютно не в курсе и всей душой вовлечены в процесс! А эти что?

Вообще, при таком пофигизме, непонятно одно – а зачем эти референдумы вообще проводят? Чего ради? Чтобы потом эти «протоколы» Украине показывать? Или Западу? Так никто все равно не поверит, даже читать не станут.

Какое-то абсолютно бессмысленное мероприятие, карго-культ в чистом виде. Дума потом какая-то, конституция… Надо было проще: включить все области в состав РФ так, без затей, просто указом президента. С Запорожьем, Харьковом, Николаевым и Одессой. Там ведь тоже бы все референдуме «за» проголосовали? Ну и хорошо, можно в таком случае на референдумах сэкономить. Зачем, если вам и так всё известно заранее?

Ну и главное: эти “референдумы”, проведенные в максимально наглой и циничной форме, полностью дискредитируют и фактически обнуляют крымский: отныне он просто встает в один ряд с ними, хотя и проводился совсем в других условиях. Но это уже временщики, которым всё смертельно надоело, они ни вперед, ни назад не смотрят.