44-летняя Ольга Орлова беременна вторым ребенком

Час назад 44-летняя экс-солистка группы “Блестящие” Ольга Орлова вышла на связь с подписчиками и рассказала о второй беременности! Это стало настоящим сюрпризом, ведь своего единственного сына Артема певица родила в 2001 году, и сейчас он уже совсем взрослый. Радостную новость певица сообщила, опубликовав в личном блоге видео с тропических островов, на котором видно округлившийся живот.

Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь! – написала Ольга в посте.

Похоже, для певицы и ее мужа-бизнесмена Валерия это долгожданное событие. Слухи о беременности Ольги ходили еще в мае этого года, но супруги не комментировали новости.

Напомним, что будущие родители поженились 27 сентября 2021-го. До этого Орлова была в браке лишь однажды — с бизнесменом Александром Кармановым. Познакомившись с ним в 2000 году, она покинула золотой состав “Блестящих” и родила сына Артема. Супруги развелись в 2004 году.

Также Ольга Орлова приходится крестной матерью сына другой звезды “Блестящих”, покойной Жанны Фриске, и телеведущего Дмитрия Шепелева. Сейчас Платону 9 лет, и недавно он завел личный блог, в котором продвигает собственную музыку.