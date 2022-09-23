 

Проблема — не в ней! – Личное мнение

23.09.2022, 16:10, Разное
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Бузова объяснила, почему ей так не везёт в личной жизни.


Фото: Соцсети

Оказывается, проблема — не в ней.

Пожалуй, процитирую:

Проблема не во мне… Моя любовь прекрасна. У меня всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, профессии, работе! Во всем. Просто я часто отдавала себя не тем людям, и порой это меня ломало.

Надо же, я прекрасна, но люди не те попадались. Судя по результату — все люди. Одна Оля стоит в белом платье с прекрасной любовью наперевес.

Ну, а если серьёзно: Бузова, пока ты не увидишь, что проблема — в тебе и только в тебе одной, пока не перестанешь всех виноватить, а себя выставлять белой и пушистой с «чистыми и светлыми намерениями», ты так и будешь неудачницей в любви.

Больше скажу: если у человека хронически не складывается личная жизнь, то это его и только его вина.

А уж те, которые искренне верят в то, что проблема — не в них, обречены на одиночество и трезвые (но чаще — не очень) сопли.

А как у вас обстоит дело в принятием ответственности за свои слова и поступки в любви? Ищете виноватых? Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро


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