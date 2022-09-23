Мнение: Почему мы рискуем стать толстыми, как американцы

Человек по природе своей — ленивое и сластолюбивое существо. Если он сможет получить плотские удовольствия, не напрягаясь, он так и сделает. Поэтому еда стала постоянным искушением для россиян.

Одно дело, если за вкусным пирожным надо ехать на троллейбусе (как это было в старые добрые советские времена), потом стоять в очереди, потом нести домой. Целое приключение, причём без гарантий успеха, ибо нужного пирожного в магазине могло не оказаться.

Другое дело, когда пирожные всегда продаются в чистой и уютной кофейне соседнего дома, до которой можно дойти за три минуты, чтобы с гарантией выбрать что-нибудь по душе. Также другое дело, когда можно с комфортом доехать в тёплой машине до места, где продаются какие-нибудь особенные сладости, которых алчет ваш привередливый, избалованный организм.

Наконец, картина ещё раз меняется, когда от пирожного нас отделяют три взмаха пальцем. Захотелось сладкого? Взял со стола смартфон, ткнул в «оплатить». Одна минута, и еда заказана, и курьер снял уже параллелепипед со спины, чтобы положить туда твой заказ.

Теоретически мы все понимаем, что пирожные — это хорошо, но наш рацион не должен состоять из одних пирожных. Если не брать в расчёт уклонистов, которые пытаются получить белый билет через ожирение 4-й степени, мы в целом хотим питаться правильно. Поэтому если мы спросим россиянина в восемь вечера, хочет ли он прокатиться на троллейбусе в другой район, чтобы постоять в очереди за пирожным, россиянин в большую часть дней ответит нам «нет».

Проблема в том, что вот это «нет» обыватели выбирают случайно, бездумно. У них есть аргументы «за» (пирожное вкусное), есть аргументы против, поэтому каждый раз они выносят вердикт заново.

Допустим, мы имеем дело с волевым человеком, поэтому он говорит одно «да» на шесть «нет», что даёт нам при ежедневном опросе одно пирожное в неделю. Вроде бы и нормально. Вот только если пирожные лежат внутри мобильника, то вопрос «хочешь пирожное?» звучит не раз в день. Он звучит раз в 10 минут. В течение дня современный россиянин несколько десятков раз кидает воображаемый кубик и принимает решение — заказать пирожное (пиццу, блины, суши) или нет. И так как решение, повторюсь, обыватели принимают наугад, вслепую выдёргивая из бочонка с листочками «да» либо «нет», закон больших чисел побуждает обывателей заказывать еду слишком часто.

Кстати, по той же причине врачи рекомендуют избегать общения с наркоманами. Наркоманы иногда будут предлагать вам употребить вещества, и на долгом периоде могут поймать у вас настроение, когда вы согласитесь.

Есть проблема бесконечных решений и у тех, кто торгует акциями без чёткого плана. Их непрерывно терзает искушение купить или продать, так что они случайным образом, — как правило, после чтения новостей, — покупают или продают. В итоге проигрывают, ибо такая суетливая «стратегия» оборачивается большим количеством невыгодных сделок.

Из всего этого следует, что службы доставки подвергают наше общество большой опасности, так как они почти уничтожили барьер между нами и десертами. Вообразите себе пьяницу, который решил сэкономить время на походы в алкомаркет, купив сразу ящик спиртного. Очевидно, экономии не выйдет — когда спиртное находится прямо под рукой, искушение открыть следующую бутылку становится слишком велико. А так как привязанность к мусорной еде сродни другим зависимостям, службы доставки загнали в ту же ловушку и нас с вами.

Решение проблемы известно — убрать соблазн, чтобы к нам не приставали постоянно с непристойными предложениями. Удалить из смартфона все приложения по доставке еды, заказывать еду в специальных сервисах сразу на месяц или ходить ногами в старый добрый магазин.

Альтернативу мы также знаем. Стать толстыми, как американцы, и ездить на таких забавных табуретках, с которых по краям будут свисать солидные складки нашего жирка.