Венгрия хочет от России больше газа и АЭС (за деньги Кремля)

Будапешт просит Москву увеличить поставки газа и готов обсудить строительство ещё двух энергоблоков для АЭС «Пакш», заявил по итогам встречи с Сергеем Лавровым глава МИД страны Петер Сийярто. Как напоминает Reuters, Венгрия критикует санкции ЕС против РФ и считает, что эти меры вредят в первую очередь самой Европе.



AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в минувшую пятницу он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Reuters. По словам Сийярто, в ходе встречи речь шла о поставках газа и строительстве российским «Росатомом» новых энергоблоков для АЭС «Пакш». Как пишет Reuters, Венгрия хочет увеличить мощность АЭС за счёт двух российских реакторов ВВЭР мощностью в 1,2 гигаватт каждый.

Как пишет издание, в грядущий понедельник Сийярто встретится с главой «Росатома» для обсуждения дальнейших шагов развития АЭС в Венгрии. В свою очередь, «Газпром» начал ещё в прошлом месяце наращивать поставки газа в Венгрию, что стало дополнением к согласованным ранее долгосрочным поставкам по газопроводу «Турецкий поток». РФ обеспечивает большую часть потребности Венгрии в нефти и газе, отмечает Reuters.

Издание напоминает, что входящая в ЕС Венгрия резко раскритиковала введённые Брюсселем антироссийские санкции. В Будапеште подчеркнули, что санкции не смогли серьёзно ослабить Россию, притом они грозят уничтожить саму европейскую экономику.

«Наши национальные интересы диктуют, что мы должны стремиться к надёжному и предсказуемому сотрудничеству с Россией. Без российского газа венгерская экономика станет недееспособной», — приводит издание слова Сийярто.