С чем миксовать этой осенью модные джинсы: стилистические хитрости от француженок

Поклонницам французского шика наверняка будет интересно узнать, как француженкам удается создавать стильные образы с таким простым предметом гардероба как джинсы. Вдохновляемся идеи удачных сочетаний.

С блейзером

Для создания лука в офисном стиле комбинируйте джинсы прямого кроя с блейзером оверсайз. Обратите внимание, что этой осенью в моде клетчатый принт. Пиджаки именно с таким рисунком предпочитают модницы Франции.

Под них можно надеть однотонную футболку. Из обуви подойдут балетки, лоферы, даже просто босоножки или шлепанцы, если позволяет погода.

С вязаной кофтой на пуговицах

Для создания женственного и нежного образа сочетайте классические синие джинсы с укороченной вязаной кофтой на пуговицах с длинным рукавом. Отдавайте предпочтение изделию бежевого или верблюжьего цвета — такие оттенки в тренде.

Выбирайте джинсы с высокой талией. В контексте данного образа хорошо будут смотреться штаны с клешем от бедра.

С джинсовой рубашкой

Деним плюс деним — беспроигрышная формула в нынешнем сезоне. Это означает, что вместе с джинсами вы можете комбинировать рубашку на пуговицах из такого же материала. Обратите внимание на рубашки с воланами, рюшами, оборками, рукавами-воланами, поскольку подобные элементы декора нынче в моде. Они же помогают привнести в любой образ ноту романтичности и женственности.

Единственное пожелание: постарайтесь подобрать изделия приблизительно одного оттенка, чтобы получился гармоничный комплект. Добавить яркий акцент можно с помощью сумочки или другого аксессуара.

С курткой

Так же, как прекрасно смотрятся джинсы и рубашка из денима, гармонируют между собой джинсы с курткой из такого же материала.

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Укороченная куртка с джинсами клеш с высокой талией плюс кроп-топ — и ваш образ в повседневном стиле готов. Чтобы отойти от традиционного лука, подберите комплект другого цвета: например, коричневого вместо стандартного синего или голубого.

В случае, если не улице похолодает, вы вполне можете надеть утепленную куртку из денима с меховой подкладкой. Такая верхняя одежда тоже красиво смотрится с джинсами. Постарайтесь подобрать куртку оверсайз.

Кстати, на зиму также подойдет в качестве верхней одежды укороченная дубленка из натурального или искусственного меха. Ее тоже можно смело носить с джинсами и сапогами.

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С кожаной курткой

Кожаные изделия — мастхэв для любой модницы в текущем сезоне. Необязательно создавать монохромный байкерских лук, используя только кожаные вещи. Вы можете совместить в одном образе черную кожаную куртку и джинсы прямого кроя синего или голубого цвета.

Под них наденьте футболку в полоску (данная расцветка тоже является трендовой в 2022 году), если в образе допускается неформальность. Если же создаете офисно-деловой лук, тогда остановите выбор на блузе или рубашке.

С пальто или плащом

В этом году мода достаточно демократично. Как видим, трендовыми являются джинсы прямого или свободного кроя, с клешем от бедра или от колена. Но это вовсе не означает, что скинни навсегда ушли из моды. Француженки не боятся подчеркивать стройные ноги с помощью облегающих брюк. Их можно смело сочетать с длинным пальто или плащом. Образ получится изысканным и элегантным. Чтобы казаться еще стройнее, выбирайте полуботинки на каблуке. Кстати, в контексте данного образа также подойдут казаки: обувь в ковбойском стиле со скошенным каблуком, острым либо квадратным носком. Сапоги можно сделать акцентными, если подобрать изделия яркого оттенка.

Не забывайте выражать индивидуальность посредством аксессуаров, как это делают француженки. Речь идет не только о сумках, головных уборах, но также и об украшениях. Например, сережках, браслетах.