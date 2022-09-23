 

Сапоги – универсальная обувь в прохладную и мокрую погоду: самые стильные черные модели осени 2022

23.09.2022, 15:15, Разное
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Сапоги – универсальная обувь на прохладную и мокрую погоду. Особой популярностью пользуются модели черного цвета. Они практичны и никогда не выходят из моды. Какие черные сапоги будут в тренде в этом сезоне? В статье мы приведем самые стильные модели осени 2022 года.

На тракторной подошве

Сапоги на тракторной подошве остаются в тренде уже несколько холодных сезонов. Это теплая и удобная обувь. Массивная подошва обеспечивает комфортное передвижение как по обычной поверхности, так и по снегу или льду.

Сапоги на тракторной подошве выглядят красиво и стильно. Их можно сочетать с разными видами верхней одежды.

На шнуровке

Высокие сапоги на шнуровке вошли в моду недавно. Но они уже успели стать одной из самых популярных моделей. Такая обувь поможет вам создать смелый и уверенный образ.

В ковбойском стиле

Некоторые эксперты моды считают, что сапоги в ковбойском стиле скоро утратят актуальность. Однако французские стилисты утверждают обратное.

Ковбойские сапоги подходят не всем. Но если вы смогли подобрать модель, которая идеально сочетается с вашим стилем, то это настоящая удача.

Ботильоны на каблуке

Черные ботильоны на каблуке подчеркивают вашу женственность. Они сочетаются с разными фасонами одежды.

Ботильоны на каблуке давно уже стали вечной классикой. Они никогда не утратят своей актуальности.

Заключение

Черные сапоги выглядят нейтрально. Поэтому их можно сочетать с любыми оттенками одежды. Это позволит вам создавать интересные и модные образы.


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